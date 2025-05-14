1. Lig'de play-off 1. tur heyecanı!
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur heyecanı, oynanacak maçlarla başlayacak.
Giriş: 14.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:41
Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları oynanacak.
Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:
15 Mayıs Perşembe
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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