        1 Mayıs AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs günü alışveriş merkezleri çalışıyor mu?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Cuma gününe denk gelirken, resmi tatil kapsamında alışveriş merkezlerinin çalışma durumu da merak konusu oldu. Tatil gününü dışarıda geçirip alışveriş yapmak isteyenler, AVM'lerin açık olup olmadığını ve kapanış saatlerini araştırıyor. Bu kapsamda "1 Mayıs'ta AVM'ler hizmet veriyor mu, saat kaçta kapanıyor?" soruları öne çıkıyor. İşte AVM'lerin 1 Mayıs'taki çalışma saatlerine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:24
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kurum kapalı olacak olsa da, AVM’lerin durumu ayrıca araştırılıyor. Bu doğrultuda “1 Mayıs’ta AVM’ler açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor?” soruları gündeme geliyor. İşte 1 Mayıs Cuma günü alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine dair tüm ayrıntılar haberimizde…

        1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü AVM’ler hizmet vermeye devam edecek.

        Bu kapsamda AVM’ler, 1 Mayıs Cuma günü de standart çalışma düzenini koruyarak sabah 10.00’da açılacak ve akşam 22.00’ye kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

        1 MAYIS’TA HANGİ KURUMALAR KAPALI OLACAK?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil kapsamında olduğu için birçok kurum kapalı olacak. Bu nedenle okullar, üniversiteler ve bankalar 1 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeyecek.

        Aynı şekilde belediyeler, noterler ve vergi daireleri gibi kamu kurumları da kapalı olacak. Aile hekimlikleri (sağlık ocakları) da resmi tatil nedeniyle hizmet dışı kalacak.

        Öte yandan hastanelerin acil servisleri ise her zaman olduğu gibi bu özel günde de kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
