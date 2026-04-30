1 MAYIS’TA HANGİ KURUMALAR KAPALI OLACAK?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil kapsamında olduğu için birçok kurum kapalı olacak. Bu nedenle okullar, üniversiteler ve bankalar 1 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeyecek.

Aynı şekilde belediyeler, noterler ve vergi daireleri gibi kamu kurumları da kapalı olacak. Aile hekimlikleri (sağlık ocakları) da resmi tatil nedeniyle hizmet dışı kalacak.

Öte yandan hastanelerin acil servisleri ise her zaman olduğu gibi bu özel günde de kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.