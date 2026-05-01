İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, İstanbul'da huzur içinde geçirilebilmesi için ilgili tüm birimlerin 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00 itibariyle Rıhtım Sokak, Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi, General Asim Gündüz Caddesi arasında kalan tramvay yolunun kapatılması, Kavak İskele Caddesi'nden itibaren Tıbbiye Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi ve Faikbey Sokaktan itibaren Kurbağalıdere Caddesinin İETT otobüsleri ve minibüs hatlarının kullanımına kapatılması, Rıhtım Sokak üzerinde bulunan İspark Otopark alanının, Kadıköy Sahil Açık Otoparkının ve Kuşdili Açık Otoparkının boşaltılarak emniyet araçlarının park edebilmesi için sivil araç alınmayacak.

Beyoğlu ilçesinde ise Meclis-i Mebusan Caddesi, İnönü Caddesi, Tersane Caddesi, Tarlabaşı, Refik Saydam ve Mete Caddeleri ile Şişli ilçesinde Taşkışla Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi üzerinden Esentepe Varyantına kadar olan geliş-gidiş güzergahlarda 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'dan 2 Mayıs Cumartesi günü saat 07.00'a kadar belirtilen caddeler üzerinde bulunan İspark alanlarına park yapılmaması ve gerekli tahliyelerin yapılması, 1 Mayıs Cuma günü saat 05.00 itibariyle 2 (iki) ışıklı levhanın O-1 Kuzey Yol Mecidiyeköy Ayrımları ve O-1 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımlarında kullanılmak üzere araç sürücüleriyle birlikte Çevreyolları Ekipler Amirliğine görevlendirilmesine karar verildi.