1 Mayıs 2024 hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene çarşamba günü kutlanacak. Resmi tatil günlerinden biri olması sebebiyle vatandaşlar "1 Mayıs 2024 Çarşamba hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin tatil olup olmadığına ilişkin detaylar...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne artık kısa bir süre kaldı. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Mayıs'ta hastanelerin, eczanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma durumu merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs 2024 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 1 Mayıs Çarşamba Eczaneler tatil mi? İşte detaylar...
1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?
1 Mayıs'ta hastaneler kapalı olacak. Resmi tatil olması sebebiyle hastanelerin sadece acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.
SAĞLIK OCAKLARI 1 MAYIS'TA HİZMET VERECEK Mİ?
Resmi tatilller Sağlık Ocaklarını da kapsadığı için 1 Mayıs 2023 pazartesi günü sağlık Ocakları kapalı olacaktır. 2 Mayıs salı gününden itibaren hizmet vermeye devam edecektir.
1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA ECZANELER AÇIK MI?
1 Mayıs'ta eczaneler tatil yapıyor ancak sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.