1 MAYIS PTT AÇIK MI?

PTT bir kamu kurumu olduğu için resmi tatil takvimine göre hizmet veriyor. Bu nedenle 1 Mayıs gibi ulusal resmi tatillerde tüm şubeler kapalı oluyor ve normal mesai düzeni uygulanmıyor. Özellikle gişe işlemleri ve kurumsal gönderiler bir sonraki iş gününe erteleniyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de PTT Kargo dağıtımı oluyor. Resmi tatil nedeniyle PTT Kargo dağıtım personeli de çoğu bölgede hizmet vermiyor. Bu nedenle 1 Mayıs günü kargo teslimatı yapılmaması bekleniyor. Teslimatlar genellikle ilk iş günü olan 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü yeniden başlıyor.