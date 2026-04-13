1 Mayıs resmi tatil mi? 2026 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. 1 Mayıs 2026 tarihinde pek çok kurum kapalı olacak. Öğrenci ve velilerin gündeminde ise okulların tatil olup olmadığına dair bilgiler yer alıyor. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi? 2026 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, "1 Mayıs tatil mi?" sorusu hem özel hem de kamu sektörü çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel günde, mesai düzenlemeleri ve resmi tatil uygulamaları merak konusu oluyor. Aynı zamanda veliler de 1 Mayıs'ta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte, 1 Mayıs'la ilgili merak edilen detaylar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir. Bu gün,"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanır ve işçilere ve emekçilere adanmış bir gündür. Resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur.
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.