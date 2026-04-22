1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
Milyonlarca çalışanın her yıl sevinçle kutladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl da gündemde yer alıyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler, 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merakla takip ediyor. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye’de 1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen kanunla resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda 2026 yılında da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kamu kurumları, belediyeler ve valilikler hizmet vermeyecektir.
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılı takvimine bakıldığında, 1 Mayıs tarihinin Cuma gününe denk geldiği görülüyor. Bu durum, hafta sonu ile birleşme ihtimali nedeniyle çalışanlar ve öğrenciler açısından ek bir tatil planı fırsatı oluşturuyor.
1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil kapsamında faaliyet göstermeyecektir. Bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler o gün eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verecektir.