1 MAYIS GÜNÜ AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için aile hekimleri bu tarihte hizmet vermez.

Bu nedenle 1 Mayıs günü randevu alınamaz ve muayene işlemleri gerçekleştirilemez. Ancak acil sağlık ihtiyaçları için hastanelerin acil servisleri kesintisiz olarak hizmet vermeye devam eder.