1 Mayıs sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma günü sağlık ocakları ve aile hekimleri çalışıyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sağlık hizmetlerinin durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinin açık olup olmadığı ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alınıp alınamayacağı merak ediliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu hizmete ara verirken, sağlık ocaklarının çalışma düzeni de gündeme geliyor. Peki, 1 Mayıs'ta sağlık ocakları hizmet veriyor mu, Aile Sağlığı Merkezleri açık mı? İşte tüm ayrıntılar...
1 MAYIS’TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, sağlık ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri hizmet vermeyecek. Bu nedenle vatandaşlar bu tarihte randevu oluşturamayacak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
1 MAYIS GÜNÜ AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için aile hekimleri bu tarihte hizmet vermez.
Bu nedenle 1 Mayıs günü randevu alınamaz ve muayene işlemleri gerçekleştirilemez. Ancak acil sağlık ihtiyaçları için hastanelerin acil servisleri kesintisiz olarak hizmet vermeye devam eder.