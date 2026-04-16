1 Mayıs takvimi: 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş: 16 Nisan 2026 - 16:27
Ülkemizde uzun yıllardır kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışanların her yıl heyecanla beklediği günlerden biri. Özellikle kısa süreli tatil planı yapan vatandaşların merak ettiği konuların başında da “tatil mi?” sorusu geliyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almaktadır.
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılı takvimine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cuma gününe denk gelmektedir.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
