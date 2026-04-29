1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Cuma otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım sürüyor. 1 Mayıs 2026 Cuma gününe denk gelirken resmi tatil kapsamında toplu ulaşım kullanacak vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İZBAN ve vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ücretsiz ulaşım kararı için gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı'na çevrildi. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2026 Cuma otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı? İşte detaylar...
1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, sorusu Emek ve Dayanışma Günü öncesinde gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da İstanbulkart kullanan yolcular için İETT otobüsleri, metro ve bazı şehir içi ulaşım hatlarında ücretsiz kullanım imkanı sağlanmıştı. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2026? 1 Mayıs otobüsler, metro, Marmaray, metrobüs, İETT bedava mı olacak? İşte 1 Mayıs toplu taşımada son durum...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilir. Bu gün,"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanır ve işçilere ve emekçilere adanmış bir gündür. Resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur.
1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilişkin karar henüz Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet vermişti.
