1 Mayıs’ta EGO ücretsiz mi? 1 Mayıs Cuma günü Ankara otobüsleri ücretsiz mi olacak?
1 Mayıs öncesi, Ankara'da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar "EGO otobüsleri ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Emek ve Dayanışma Günü kapsamında uygulanacak ulaşım düzenlemeleri merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs günü EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar...
EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecek.
1 MAYIS’TA ANKARA OTOBÜSLERİ ÇALIŞIYOR MU?
EGO otobüsleriyle hizmet verilen 387 hatta ve Özel Halk Otobüsü (ÖHO) hatlarında Cumartesi servis programı uygulanacak.
Ayrıca, Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) çalışmadığı hatların alternatif güzergâhlarında EGO otobüsleriyle hizmet verilmeye devam edilecek.