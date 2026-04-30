1 Mayıs’ta Özel Hastaneler açık mı? İşte 2026 İşçi Bayramı’nda sağlık hizmetlerinin durumu
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında özel hastanelerin açık olup olmadığı geliyor. Resmi tatil kapsamında yer alan bu günde kamu kurumlarının büyük bölümü hizmet vermezken, sağlık alanındaki uygulamalar ise kurumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki 1 Mayıs’ta Özel Hastaneler açık mı? Detaylar haberimizde.
1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?
Özel hastaneler, 1 Mayıs tarihinde tamamen kapanmaz. Ancak birçok özel hastanede poliklinik hizmetleri sınırlı kapasiteyle sunulur ya da bazı bölümler kapalı olabilir. Buna karşın acil servisler 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam eder. Yani acil sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar, özel hastanelerin acil servislerinden kesintisiz şekilde faydalanabilir.
Randevulu muayene olmak isteyenlerin ise gitmeyi planladıkları hastaneden önceden bilgi almaları önemlidir. Çünkü hastaneden hastaneye çalışma saatleri ve hizmet kapsamı değişiklik gösterebilir.