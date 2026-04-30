1 MAYIS VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için İstanbul Şehir Hatları vapurları genel olarak hizmet vermeye devam edecek. Ancak resmi tatil tarifesi uygulanacağı için sefer saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Hafta içi normal yoğunluk tarifesi yerine resmi tatil ve hafta sonu düzenine yakın bir planlama uygulanıyor.

Vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı ise Cumhurbaşkanı Kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurularına göre netleşiyor. Geçmiş yıllarda Marmaray ile birlikte bazı şehir içi ulaşım hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanırken, Şehir Hatları vapurlarında da ücretsiz geçiş kararı alınabiliyordu. 2026 yılında da benzer şekilde belirli hatlarda ücretsiz ulaşım beklentisi bulunuyor.