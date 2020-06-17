'1 milyon yolcuya ulaşıldı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

'1 milyon yolcuya ulaşıldı'

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "15 Haziran tarihi itibari ile Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 940 bin 648, dış hat yolcu trafiği ise 69 bin 489 oldu. Toplam yolcu trafiği 1 milyon 10 bin 137 kişi oldu" dedi

son dakika
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hatlarda ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, "Havalimanlarına 1-15 Haziran'da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, sektörde elde edilen ilk rakamların normalleşmenin olumlu seyrinin göstergesi olduğunu bildirdi. Ülke olarak önemli bir sürecin geride bırakıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Hızlıca toparlandık ve rekorlara imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hat uçuşlarında ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini aktararak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını anlattı.

Salgın nedeniyle hayatın her alanında olduğu gibi ulaşım modlarında da hayati önemi olan önlemler alındığına işaret eden Karaismailoğlu, "Havalimanlarına 1-15 Haziran'da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, salgının ilk döneminde alınan tedbirlerin doğal bir sonucu olarak hava yolu trafiğinde yüksek oranda düşüşler yaşandığını vurgulayarak, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla iç hat uçuşlarının ilkini salgın sertifikası verilen İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na 1 Haziran'da yaptıklarını, dış hat uçuşlarını da 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başlattıklarını anımsattı. Karaismailoğlu, bu dönemde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleştiğini belirtti.

- İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 898 uçak trafiği

İstanbul Havalimanı'nda haziranın ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 1739, dış hatlarda ise 1159 olmak üzere toplamda 2 bin 898 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, turizmin başkenti sayılan Antalya Havalimanı'nda da aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 444, dış hatlarda ise 82 olmak üzere toplamda 526 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847 olmak üzere toplamda 37 bin 825 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlarımızın seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecek. İzolasyon odaklı bu süreçte havalimanlarımızı kullanan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu süreçte her alanda önemli planlamalara imza attı. Bizim projelerimize de büyük destekleri oldu. Türkiye olarak bu süreçte gösterdiğimiz başarı tüm dünya tarafından takdir edildi. İnanıyorum ki aldığımız her önlem gelecek güzel günlerin habercisi olacak."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk tabliye konuldu
İŞ-YAŞAM1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum
Ambalaj sanayicisinin hedefi 10 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMHedef 10 milyar dolar
İstanbul'da 15 günde 2.416 şirket kuruldu
İŞ-YAŞAMİstanbul'un yeni normali: Binlerce yeni şirket
Son dakika haberi Bakan Varank: "Sanayide antikor testlerine 13 ilde başlıyoruz"
İŞ-YAŞAM"Sanayide antikor testlerine 13 ilde başlıyoruz"
'Su ürünleri sektörü salgından yara almadı'
İŞ-YAŞAM'Su ürünleri salgından yara almadı'
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik TBMM'de kabul edildi
İŞ-YAŞAMRekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik
Österreichische Post'un Aras Kargo'daki payı yüzde 80'e çıkıyor
İŞ-YAŞAMAvusturyalıların payı yüzde 80'e çıkıyor
Türk iş insanının doğum günü ‘Dünya Susam Günü’ ilan edildi - haberler
İŞ-YAŞAMTürk iş insanının adı o günde yaşayacak
15 yıl sonra 1 trilyon doların altına inecek
İŞ-YAŞAM1 trilyon doların altına inecek
'Ekonomi rayına girene kadar faizler sıfıra yakın kalacak'
İŞ-YAŞAM'Faizler sıfıra yakın kalacak'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X