Her sene 1 Nisan'da, dünyanın dört bir yanında insanlar yakınlarına şaka yapıyorlar. Sevdiklerine şaka yapmak isteyenler ise en komik ve korkutucu 1 Nisan şakalarını araştırıyor. İşte sevgiliye, aileye, kardeşe, en iyi 1 Nisan şakaları haberimizin devamında...