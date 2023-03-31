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En komik, unutulmaz sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakaları

1 Nisan şakaları gündemdeki yerini aldı. 1 Nisan, hemen hemen tüm dünya ülkelerinde şaka günü olarak kabul görüyor. Bizler de sizler için en komik, unutulmaz, sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakalarını haberimizde derledik. İşte en iyi ve korku dolu 1 Nisan şakaları...

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  • 1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En komik, unutulmaz, sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakaları

    Her sene 1 Nisan'da, dünyanın dört bir yanında insanlar yakınlarına şaka yapıyorlar. Sevdiklerine şaka yapmak isteyenler ise en komik ve korkutucu 1 Nisan şakalarını araştırıyor. İşte sevgiliye, aileye, kardeşe, en iyi 1 Nisan şakaları haberimizin devamında...  
  • 1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En komik, unutulmaz, sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakaları

    1 NİSAN ŞAKALARI 

    Abajurun içine girmiş kağıttan böcek oldukça korkutucu olacaktır.

    Soğandan lezzetli bir elma şekeri yapabilirsiniz...

    Yerde ölü insan varmış gibi sahte kamuflaj yapın
  • 1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En komik, unutulmaz, sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakaları

    SEVGİLİYE VE EŞE YAPILACAK ŞAKALAR 

    Sevgilinize ayrılmak istediğinizi söylerek onu korkutabilirsiniz.

    Sevgilinize veya eşinize bir hata yaptığınızı ve aldattığınızı söylerek ona şaka yapabilirsiniz.
  • 1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En komik, unutulmaz, sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakaları

    ARKADAŞA YAPILABİLECEK ŞAKALAR 

    Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

    Bilgisayar faresinin altına gülen yüz fotoğrafı koyarak iş arkadaşlarınıza şaka yapın

     
  • 1 NİSAN ŞAKALARI 2023: En komik, unutulmaz, sevgiliye, eşe, iş ve okul arkadaşına yapılacak 1 Nisan şakaları

    İş arkadaşınızın koltuğunun altına havalı korna bağlayın.

    Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurarak şaka yapabilirsiniz

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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