1 Ocak 2024 okullar tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okul var mı, ders yapılacak mı?
Yılın son günlerine girilirken, yeni yıl için geri sayım başladı. Yılbaşı için hazırlıklarını sürdüren öğretmen ve öğrenciler, 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, hizmet sektörü hizmet vermeye devam etmektedir. İşte 1 Ocak Pazartesi günü okulların durumu...
Yeni yıla sayılı saatler kala, yılbaşı için hazırlıklar devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri, 1 Ocak yeni yılın ilk günü okulların tatil olup, olmadığını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 bu sene pazartesi gününe denk gelmektedir. Peki, "1 Ocak 2024 okullar tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okul var mı, kapalı mı, ders yapılacak mı?" İşte 1 Ocak Pazartesi okul var mı sorusunun yanıtı...
1 OCAK 2024 TATİL Mİ?
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.
1 OCAK'TA OKUL VAR MI, OKULLAR TATİL Mİ?
Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak ve eğitim yapılmayacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2024 Yılbaşı
9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı