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Çoğumuz kalori yakmak için en iyi yolun ne olduğunu düşünür dururuz. Ancak bize kalori yaktıracak seçeneklerin eğlenceli de olması gerekir ki devamlılığı sağlayabilelim. Mayo Klinik tarafından hazırlanan içerik 'Ulusal Sağlık Enstitüleri' tarafından yayınlandı. İşte hazırlanan o 36 basit yöntem...