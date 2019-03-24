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1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntem!

Giriş: 24.03.2019 - 09:15 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Mayo Klinik tarafından hazırlanan içerik 'Ulusal Sağlık Enstitüleri' tarafından yayınlandı. İşte hazırlanan o 36 basit yöntem...

  • 1Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Çoğumuz kalori yakmak için en iyi yolun ne olduğunu düşünür dururuz. Ancak bize kalori yaktıracak seçeneklerin eğlenceli de olması gerekir ki devamlılığı sağlayabilelim. Mayo Klinik tarafından hazırlanan içerik 'Ulusal Sağlık Enstitüleri' tarafından yayınlandı. İşte hazırlanan o 36 basit yöntem...

  • 2Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat

     

    Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.

  • 3Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Kondisyon bisikletinde koşmak - 455 kalori / 1 saat

  • 4Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat

  • 5Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Sırt çantasıyla yürüyüş - 637 kalori / 1 saat

  • 6Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Bisikleti yavaşça sürmek / 364 kalori / 1 saat

  • 7Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Voleybol - 364 kalori / 1 saat

  • 8Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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  • 9Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    9|76
  • 10Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    10|76
  • 11Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    11|76
  • 12Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    12|76
  • 13Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    13|76
  • 14Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    14|76
  • 15Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    15|76
  • 16Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    16|76
  • 17Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    17|76
  • 18Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    18|76
  • 19Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    19|76
  • 20Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    20|76
  • 21Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    21|76
  • 22Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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  • 23Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    23|76
  • 24Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    24|76
  • 25Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    25|76
  • 26Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    26|76
  • 27Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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  • 28Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    28|76
  • 29Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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  • 30Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    30|76
  • 31Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    31|76
  • 32Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    32|76
  • 33Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    33|76
  • 34Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    34|76
  • 35Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    35|76
  • 36Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    36|76
  • 37Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    37|76
  • 38Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    38|76
  • 39Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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  • 40Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    40|76
  • 41Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    41|76
  • 42Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    42|76
  • 43Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    43|76
  • 44Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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  • 45Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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  • 46Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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  • 47Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    47|76
  • 48Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    48|76

    Yüzmek - 528 kalori / 1 saat

  • 49Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    49|76

    Bowling oynamak - 273 kalori / 1 saat

  • 50Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    50|76

    Tai Chi - 273 kalori / 1 saat 

    Tai Chi, Tao felsefesinin hareketteki uygulama yöntemidir.

  • 51Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    51|76

    Kano sporu - 319 kalori / 1 saat

  • 52Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    52|76

    Dinç yüzme - 892 kalori / 1 saat

  • 53Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat

    Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.

  • 54Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    54|76

    Güç Yogası - 364 kalori / 1 saat

  • 55Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    55|76

    Golf oynamak - 391 kalori / 1 saat

  • 56Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    56|76

    Kayak sporu - 391 kalori / 1 saat

  • 57Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    57|76

    Düşük etkili aerobik - 455 kalori / 1 saat

  • 58Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    58|76

    Buz pateni - 637 kalori / 1 saat

  • 59Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    59|76

    Futbolun bir türü olan 'Flag Football' - 728 kalori / 1 saat

  • 60Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    60|76

    Tenis - 728 kalori / 1 saat

  • 61Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    61|76

    Su kayağı - 546 kalori / 1 saat

  • 62Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    62|76

    Duvar tenisi - 637 kalori / 1 saat

  • 63Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    63|76

    Beyzbol - 455 kalori / 1 saat

  • 64Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    64|76

    Doğa yürüyüşü - 546 kalori / 1 saat

  • 65Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    65|76

    Suda egzersiz - 501 kalori / 1 saat

  • 66Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    66|76

    Merdivenlerden koşarak yukarı çıkmak - 819 kalori - 1 saat

  • 67Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    67|76

    Paten - 683 kalori / 1 saat

  • 68Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    68|76

    Yüksek etkili aerobik - 664 kalori / 1 saat

  • 69Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    69|76

    Basketbol oynamak - 728 kalori / 1 saat

  • 70Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    70|76

    Kondisyon aletinde kürek çekme - 546 kalori / 1 saat

  • 71Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    71|76

    Direnç eğitimi/halter - 455 kalori / 1 saat

  • 72Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    72|76

    Balo dansı - 273 kalori / 1 saat

  • 73Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    73|76

    Kros kayağı - 619 kalori / 1 saat

  • 74Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
    74|76

    Tekvando - 937 kalori / 1 saat

  • 75Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    İp atlamak - 1,074 kalori / 1 saat

  • 76Kalori yaktıran yöntemler nelerdir?
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    Koşmak (8 mil/saat) - 1,074 kalori / 1 saat

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