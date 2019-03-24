Çoğumuz kalori yakmak için en iyi yolun ne olduğunu düşünür dururuz. Ancak bize kalori yaktıracak seçeneklerin eğlenceli de olması gerekir ki devamlılığı sağlayabilelim. Mayo Klinik tarafından hazırlanan içerik 'Ulusal Sağlık Enstitüleri' tarafından yayınlandı. İşte hazırlanan o 36 basit yöntem...
Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat
Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.
Kondisyon bisikletinde koşmak - 455 kalori / 1 saat
Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat
Sırt çantasıyla yürüyüş - 637 kalori / 1 saat
Bisikleti yavaşça sürmek / 364 kalori / 1 saat
Voleybol - 364 kalori / 1 saat
Yüzmek - 528 kalori / 1 saat
Bowling oynamak - 273 kalori / 1 saat
Tai Chi - 273 kalori / 1 saat
Tai Chi, Tao felsefesinin hareketteki uygulama yöntemidir.
Kano sporu - 319 kalori / 1 saat
Dinç yüzme - 892 kalori / 1 saat
Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat
Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.
Güç Yogası - 364 kalori / 1 saat
Golf oynamak - 391 kalori / 1 saat
Kayak sporu - 391 kalori / 1 saat
Düşük etkili aerobik - 455 kalori / 1 saat
Buz pateni - 637 kalori / 1 saat
Futbolun bir türü olan 'Flag Football' - 728 kalori / 1 saat
Tenis - 728 kalori / 1 saat
Su kayağı - 546 kalori / 1 saat
Duvar tenisi - 637 kalori / 1 saat
Beyzbol - 455 kalori / 1 saat
Doğa yürüyüşü - 546 kalori / 1 saat
Suda egzersiz - 501 kalori / 1 saat
Merdivenlerden koşarak yukarı çıkmak - 819 kalori - 1 saat
Paten - 683 kalori / 1 saat
Yüksek etkili aerobik - 664 kalori / 1 saat
Basketbol oynamak - 728 kalori / 1 saat
Kondisyon aletinde kürek çekme - 546 kalori / 1 saat
Direnç eğitimi/halter - 455 kalori / 1 saat
Balo dansı - 273 kalori / 1 saat
Kros kayağı - 619 kalori / 1 saat
Tekvando - 937 kalori / 1 saat
İp atlamak - 1,074 kalori / 1 saat
Koşmak (8 mil/saat) - 1,074 kalori / 1 saat
HABERTURK.COM / SAĞLIK SERVİSİ
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