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        Haberler Gündem Eğitim 1. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 İlkokul 1. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        1. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 1. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Öğrencilerin tatlı telaşı Eylül ayının gelmesiyle birlikte başladı. Veliler de kafalarındaki soru işaretlerini netliğe kavuşturmak için tam olarak ne denir, ne değildir diye dersler hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorlar. 1. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 1. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:56
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        İlkokul 1. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        Öncelikli olarak okul öncesi, ilkokul 1 ve 9’uncu sınıflar için okula uyum programı kapsamında eğitim ve öğretim verilmektedir. Uyum süreci öğrencinin ortama alışmasını kolaylaştıracak, temel derslerin öğrenilmesini sağlayacaktır. 1. sınıf dersleri ve ders saatleri nedir? 1. sınıf dersleri ve ders isimleri nelerdir? 1. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.

        1. Sınıf Dersleri

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul 1 için hazırlanan okula uyum programı kapsamında işlenecek dersler ve ders konuları özellikle veliler tarafından merak edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan ilkokul 1. sınıf müfredatı 6 temel dersi içermektedir. Bu dersler şunlardır:

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        Türkçe

        • Ses Bilgisi
        • Harfler ve Heceler
        • Okuma Yazma
        • Anlama
        • Dil Bilgisi
        • Sözcükte Anlam
        • Cümlede Anlam
        • Yazım Kuralları
        • Noktalama İşaretleri

        Matematik

        • Sayılar
        • İşlemler
        • Geometri
        • Ölçme
        • Problem Çözme

        Hayat Bilgisi

        • Ben ve Kimliğim
        • Ailem
        • Okulum
        • Çevremiz
        • Sağlık ve Hastalık
        • Giyim ve Kişisel Bakım
        • Yemek ve Beslenme
        • Uyku ve Dinlenme
        • Güvenlik
        • Trafik
        • Afetlere Hazır Olma
        • Doğal Yaşam
        • Ekonomi
        • Sanat

        Beden Eğitimi ve Oyun

        • Temel Hareketler
        • Ritim ve Müzik
        • Oyunlar

        Müzik

        • Ses ve Ritim
        • Müzik Türleri
        • Enstrümanlar
        • Şarkılar

        Görsel Sanatlar

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        • Temel Çizgi ve Şekiller
        • Renkler
        • Doku
        • Kompozisyon
        • Sanat Eserleri

        1. Sınıf Ders Saatleri

        İlkokul 1. Sınıf dersleri toplam 26 saat zorunlu dersi içermektedir. 4 saat ise Serbest Etkinlikler dersi bulunur. Haftalık ders saatleri toplam olarak 30’dur.

        • Türkçe 10 saat
        • Matematik 5 saat
        • Hayat Bilgisi 4 saat
        • Görsel Sanatlar 1 saat
        • Müzik 1 saat
        • Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat
        • Serbest Etkinlikler 4 saat

        1. Sınıf Dersleri Neler?

        1.Sınıf dersleri genel olarak öğrencileri temel derslerden mahrum etmeden hayata karşı da hazırlamaktadır. Bir nevi bir ön hazırlığı içermektedir. Bu sebeple öğrenciler için ortamı, öğretmenini ve arkadaşlarını tanıtan bir uyum haftası bulunmaktadır. 1. sınıf dersleri ise öğrencilerin temel bilgileri alması açısından önemlidir. Birinci sınıf dersleri de bu temel bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. İşte, 1. sınıf dersleri:

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        • Türkçe
        • Matematik
        • Hayat Bilgisi
        • Görsel Sanatlar
        • Müzik
        • Beden Eğitimi ve Oyun
        • Serbest Etkinlikler

        1. Sınıf Ders İsimleri

        Birinci sınıf dersleri temel ders isimlerinden ve Serbest Etkinlik dersinden oluşmaktadır. Temel dersler her yıl öğrenimini gördüğümüz Matematik, Türkçe gibi derslerde oluşur. Temel derslerin öğrenimi 1.sınıfta kapsamlı olarak yapılmaktadır. Temel dersler haricinde öğrenciyi hayata hazırlayan etkinliklere de yer verilmektedir. Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğrencilere keyifli dakikalar sunarak kapsamlı bir eğitim görmesinin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 1. sınıf ders isimleri Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun gibi temel derslerin yanında Serbest Etkinlikler dersinden oluşmaktadır. Zorunlu derslerle birlikte öğretilen Serbest Ekinlikler dersiyle öğrencinin tam anlamıyla bir donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.

        1. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        En merak edilen soruların başında 1. sınıf derslerinin kaç saat olduğu gelmektedir. 1. Sınıf dersleri toplam 30 saatten oluşmaktadır. Bu 30 saatin 26’sını zorunlu dersler oluşturur. 4 saat ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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