1. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 1. sınıf dersleri neler ve kaç saat? Öğrencilerin tatlı telaşı Eylül ayının gelmesiyle birlikte başladı. Veliler de kafalarındaki soru işaretlerini netliğe kavuşturmak için tam olarak ne denir, ne değildir diye dersler hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorlar. 1. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 1. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

Öncelikli olarak okul öncesi, ilkokul 1 ve 9’uncu sınıflar için okula uyum programı kapsamında eğitim ve öğretim verilmektedir. Uyum süreci öğrencinin ortama alışmasını kolaylaştıracak, temel derslerin öğrenilmesini sağlayacaktır. 1. sınıf dersleri ve ders saatleri nedir? 1. sınıf dersleri ve ders isimleri nelerdir? 1. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.

1. Sınıf Dersleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul 1 için hazırlanan okula uyum programı kapsamında işlenecek dersler ve ders konuları özellikle veliler tarafından merak edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan ilkokul 1. sınıf müfredatı 6 temel dersi içermektedir. Bu dersler şunlardır:

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Türkçe

Ses Bilgisi

Harfler ve Heceler

Okuma Yazma

Anlama

Dil Bilgisi

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Matematik

Sayılar

İşlemler

Geometri

Ölçme

Problem Çözme

Hayat Bilgisi

Ben ve Kimliğim

Ailem

Okulum

Çevremiz

Sağlık ve Hastalık

Giyim ve Kişisel Bakım

Yemek ve Beslenme

Uyku ve Dinlenme

Güvenlik

Trafik

Afetlere Hazır Olma

Doğal Yaşam

Ekonomi

Sanat

Beden Eğitimi ve Oyun

Temel Hareketler

Ritim ve Müzik

Oyunlar

Müzik

Ses ve Ritim

Müzik Türleri

Enstrümanlar

Şarkılar

Görsel Sanatlar

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Temel Çizgi ve Şekiller

Renkler

Doku

Kompozisyon

Sanat Eserleri

1. Sınıf Ders Saatleri

İlkokul 1. Sınıf dersleri toplam 26 saat zorunlu dersi içermektedir. 4 saat ise Serbest Etkinlikler dersi bulunur. Haftalık ders saatleri toplam olarak 30’dur.

Türkçe 10 saat

Matematik 5 saat

Hayat Bilgisi 4 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat

Serbest Etkinlikler 4 saat

1. Sınıf Dersleri Neler?

1.Sınıf dersleri genel olarak öğrencileri temel derslerden mahrum etmeden hayata karşı da hazırlamaktadır. Bir nevi bir ön hazırlığı içermektedir. Bu sebeple öğrenciler için ortamı, öğretmenini ve arkadaşlarını tanıtan bir uyum haftası bulunmaktadır. 1. sınıf dersleri ise öğrencilerin temel bilgileri alması açısından önemlidir. Birinci sınıf dersleri de bu temel bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. İşte, 1. sınıf dersleri:

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Türkçe

Matematik

Hayat Bilgisi

Görsel Sanatlar

Müzik

Beden Eğitimi ve Oyun

Serbest Etkinlikler

1. Sınıf Ders İsimleri

Birinci sınıf dersleri temel ders isimlerinden ve Serbest Etkinlik dersinden oluşmaktadır. Temel dersler her yıl öğrenimini gördüğümüz Matematik, Türkçe gibi derslerde oluşur. Temel derslerin öğrenimi 1.sınıfta kapsamlı olarak yapılmaktadır. Temel dersler haricinde öğrenciyi hayata hazırlayan etkinliklere de yer verilmektedir. Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğrencilere keyifli dakikalar sunarak kapsamlı bir eğitim görmesinin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 1. sınıf ders isimleri Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun gibi temel derslerin yanında Serbest Etkinlikler dersinden oluşmaktadır. Zorunlu derslerle birlikte öğretilen Serbest Ekinlikler dersiyle öğrencinin tam anlamıyla bir donanıma sahip olması amaçlanmaktadır.

1. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

En merak edilen soruların başında 1. sınıf derslerinin kaç saat olduğu gelmektedir. 1. Sınıf dersleri toplam 30 saatten oluşmaktadır. Bu 30 saatin 26’sını zorunlu dersler oluşturur. 4 saat ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmaktadır.

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