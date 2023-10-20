2. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 2. sınıf dersleri neler ve kaç saat? Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerde hazırlıklar başladı. MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte hangi derslerin, kaç saatte işleneceği gibi sorular netlik kazandı. 2. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 2. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

Velilerin aklını kurcalayan, 1. sınıfın devam niteliğinde mi derslerin işleneceği ya da tamamıyla farklı bir müfredata geçiş mi yapılacağı yönündeki sorular yazımızın devamında cevap bulmaktadır. 2. sınıf dersleri ve ders saatleri nedir? 2. sınıf dersleri ve ders isimleri nelerdir? 2. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen soruların cevapları.

2. Sınıf Dersleri

2. sınıf dersleriyle ilgili en merak edilen konuların başında ders müfredatı gelmektedir. 2. sınıf ders programı 1. sınıf ders programından farklı dersler içerecek mi ya da aynı dersler kapsamlı olarak mı öğretilecek sorusu akılları kurcalamaktadır. 2. sınıf dersleri Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Serbest Etkinliklerden oluşmaktadır.

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2. Sınıf Ders Saatleri

2. sınıfta toplam 28 saat zorunlu ders görülmektedir. 2 saat ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmıştır. Toplam olarak görülen ders saati 30’dur. İşte, 2. sınıf ders saatleri:

Türkçe 10 saat

Matematik 5 saat

Hayat Bilgisi 4 saat

Yabancı Dil 2 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat

Serbest Etkinlikler 2 saat

2. Sınıf Dersleri Neler?

Türkçe

Dinleme/İzleme

Konuşma

Okuma

Yazma

Matematik

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Sıvı Ölçme 5

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Kesirler

Zaman Ölçme

Paralarımız

Veri Toplama ve Değerlendirme

Uzunluk Ölçme

Tartma

Hayat Bilgisi

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Okulumuzda Hayat

Evimizde Hayat

Sağlıklı Hayat

Güvenli Hayat

Ülkemizde Hayat

Doğada Hayat

Yabancı Dil

Dönem

Ünite: Words (Kelimeler)

Ünite: Friends (Arkadaşlar)

Ünite: İn The Classroom (Sınıfta)

Ünite: Numbers (Sayılar)

Ünite: Colours (Renkler)

Dönem

Ünite: At The Playground (Oyun Parkında)

Ünite: Body Parts (Vücut Kısımları)

Ünite: Pets (Evcil Hayvanlar)

Ünite: Fruit (Meyve)

Ünite: Animals (Hayvanlar)

2. Sınıf Ders İsimleri

Geleceğimizi şekillendiren konulara ağırlık kazandıran 2. sınıf dersleri temel bilgileri beraberinde getirmekle bilirlikte yabancı dil gibi dersleri de müfredatına eklemiştir. Yabancı dil dersinin temellerinin atıldığı 2. sınıfta, öğrenciler yeni bir dil öğrenmenin heyecanını yaşayacaktır. Bunun yanı sıra okuma ve yazmanın temellerine 1. sınıfta hâkim olan öğrenciler öğrendiklerini pekiştirerek yeni konulara geçmektedir. 2. sınıf ders isimleri 1. sınıf ders isimleriyle birebir ölçüşmekte ancak saat dilimleri üzerinde bazı derslerde farklılıklar gözlemlenmektedir. 2. sınıf ders isimleri şunlardır:

Matematik

Türkçe

Hayat Bilgisi

Yabancı Dil

Görsel Sanatlar

Müzik

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Serbest Etkinlikler

2. Sınıf Dersleri Kaç Saat

Oldukça merak edilen sorulardan biri de 2. sınıf derslerinin kaç saat olduğudur. 2. sınıf ders saatleri de 1. sınıf ders saatleriyle aynıdır; toplamda 30 saatlik bir ders saati çizelgesine sahiptir. Sadece Yabancı Dil gibi yeni dersler eklendiğinden dolayı Serbest Etkinlikler dersi 2 saate çekilmiştir. Bu 30 saatlik öğrenim çizelgesinin 28 saatini zorunlu dersler yani temel dersler doldurmaktadır. 2 saati ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmıştır.

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