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        Haberler Gündem Eğitim 3. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 İlkokul 3. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        3. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 3. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Ders programlarının açıklanması öğrenciler kadar velileri de merak ettiren konulardan biridir. Farklı derslerin işlenip işlenmeyeceği ya da ders saatlerinde oluşacak değişikler öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. 3. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 3. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:05
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        İlkokul 3. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 3. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte ders programı netlik kazandı. Buna göre 3. sınıf derslerin kaç saat sürecine ve müfredata eklenen yeni derslere yazımızda sizler için yer verdik. 3. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 3. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 3. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.

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        3. Sınıf Dersleri

        2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin merak ettiği konuların başında derslerde meydana gelen değişikler ve yeni eklenen derslerin kaç saat olacağı gelmektedir. 3. sınıf derslerinin içeriğine yazımızda ulaşabilirsiniz. İşte, 3. sınıf dersleri:

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        Türkçe

        • Dönem
        • Harfler Ve Özellikleri
        • Anlam Bilgisi
        • Adlar (İsimler)
        • Ön Adlar (Sıfat)
        • Adıllar (Zamir)
        • Eylem (Fiil)
        • Eylem Kipleri
        • Haber Kipleri
        • Yapılarına Göre Eylemler
        • Cümle Çeşitleri Ve Cümle Yapısı
        • Dönem
        • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
        • Noktalama İşaretleri
        • Metin Türleri Ve Metinler

        Matematik

        • Doğal Sayılar
        • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
        • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
        • Veri Toplama ve Değerlendirme
        • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
        • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
        • Kesirler
        • Zaman Ölçme
        • Paralarımız
        • Tartma
        • Geometrik Cisimler ve Şekiller
        • Geometrik Örüntüler
        • Geometride Temel Kavramlar
        • Uzamsal İlişkiler
        • Uzunluk Ölçme
        • Çevre Ölçme
        • Alan Ölçme
        • Sıvı Ölçme

        Hayat Bilgisi

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        • Okulumuzda Hayat
        • Evimizde Hayat
        • Sağlıklı Hayat
        • Güvenli Hayat
        • Ülkemizde Hayat
        • Doğada Hayat

        Yabancı Dil

        • Dönem
        • Ünite: Greeting (Selamlama, Karşılama)
        • Ünite: My Family (Ailem)
        • Ünite: People I Love (Sevdiğim İnsanlar)
        • Ünite: Feelings (Hisler, Duygular)
        • Ünite: Toys and Games (Oyuncaklar ve Oyuncaklar)
        • Dönem
        • Ünite: My House (Evim)
        • Ünite: In My City (Şehrimde)
        • Ünite: Transportation (Ulaşım)
        • Ünite: Weather (Hava)
        • Ünite: Nature (Doğa)

        Fen Bilimleri

        • Dönem
        • ÜNİTE: GEZEGENİMİZİ TANIYALIM
        • Bölüm: Dünya’nın Şekli
        • Bölüm: Dünya’nın Yapısı
        • ÜNİTE: BEŞ DUYUMUZ
        • Duyu Organları Ve Görevleri
        • ÜNİTE: KUVVETİ TANIYALIM
        • Bölüm: Varlıkların Hareket Özellikleri
        • Bölüm: Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdurma
        • ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
        • Bölüm: Maddeyi Niteleyen Özellikler
        • Dönem
        • ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
        • Bölüm: Maddenin Hâlleri
        • ÜNİTE: ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER
        • Bölüm: Işığın Görmedeki Rolü
        • Bölüm: Işık Kaynakları
        • Bölüm: Çevremizdeki Sesler
        • Bölüm: Sesin İşitmede ki Rolü
        • ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
        • Bölüm: Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
        • ÜNİTE: ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
        • Bölüm: Elektrikli Araç Gereçler
        • Bölüm: Elektrik Kaynakları
        • Bölüm: Elektriğin Güvenli Kullanımı

        3. Sınıf Ders Saatleri

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        Toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahip olan 3. sınıfın ders saatleri şunlardır:

        • Türkçe 8 saat
        • Matematik 5 saat
        • Hayat Bilgisi 3 saat
        • Fen Bilimleri 3 saat
        • Yabancı Dil 2 saat
        • Görsel Sanatlar 1 saat
        • Müzik 1 saat
        • Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat
        • Serbest Etkinlikler 2 Saat

        3. Sınıf Dersleri Neler?

        3. sınıf dersleriyle ilgili en merak edilen konuların başında ders müfredatı gelmektedir. 3. sınıf dersleri 2 ve 1’inci sınıftan farklı mı, yoksa aynı mı olacak soruları öğrencilerin kafasını kurcalamaktadır. 3. sınıf derslerine bir önceki sınıftan farklı olarak Fen Bilimleri dersi eklenmiştir. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Serbest Etkinlikler 3. sınıfın ders programını oluşturmaktadır.

        3. Sınıf Ders İsimleri

        • Türkçe
        • Matematik
        • Hayat Bilgisi
        • Fen Bilimleri
        • Yabancı Dil
        • Görsel Sanatlar
        • Müzik
        • Oyun ve Fiziki Etkinlikler
        • Serbest Etkinlikler

        3. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        3. sınıf dersleri toplam 30 saatlik bir süreden oluşmaktadır. Bu 30 saatin 28’i zorunlu derslere, 2 saati ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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