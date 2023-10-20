3. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 İlkokul 3. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

3. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 İlkokul 3. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

3. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 3. sınıf dersleri neler ve kaç saat? Ders programlarının açıklanması öğrenciler kadar velileri de merak ettiren konulardan biridir. Farklı derslerin işlenip işlenmeyeceği ya da ders saatlerinde oluşacak değişikler öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. 3. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 3. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 3. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte ders programı netlik kazandı. Buna göre 3. sınıf derslerin kaç saat sürecine ve müfredata eklenen yeni derslere yazımızda sizler için yer verdik. 3. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 3. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 3. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.

3. Sınıf Dersleri

2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin merak ettiği konuların başında derslerde meydana gelen değişikler ve yeni eklenen derslerin kaç saat olacağı gelmektedir. 3. sınıf derslerinin içeriğine yazımızda ulaşabilirsiniz. İşte, 3. sınıf dersleri:

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Türkçe

Dönem

Harfler Ve Özellikleri

Anlam Bilgisi

Adlar (İsimler)

Ön Adlar (Sıfat)

Adıllar (Zamir)

Eylem (Fiil)

Eylem Kipleri

Haber Kipleri

Yapılarına Göre Eylemler

Cümle Çeşitleri Ve Cümle Yapısı

Dönem

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri Ve Metinler

Matematik

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Kesirler

Zaman Ölçme

Paralarımız

Tartma

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Geometrik Örüntüler

Geometride Temel Kavramlar

Uzamsal İlişkiler

Uzunluk Ölçme

Çevre Ölçme

Alan Ölçme

Sıvı Ölçme

Hayat Bilgisi

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Okulumuzda Hayat

Evimizde Hayat

Sağlıklı Hayat

Güvenli Hayat

Ülkemizde Hayat

Doğada Hayat

Yabancı Dil

Dönem

Ünite: Greeting (Selamlama, Karşılama)

Ünite: My Family (Ailem)

Ünite: People I Love (Sevdiğim İnsanlar)

Ünite: Feelings (Hisler, Duygular)

Ünite: Toys and Games (Oyuncaklar ve Oyuncaklar)

Dönem

Ünite: My House (Evim)

Ünite: In My City (Şehrimde)

Ünite: Transportation (Ulaşım)

Ünite: Weather (Hava)

Ünite: Nature (Doğa)

Fen Bilimleri

Dönem

ÜNİTE: GEZEGENİMİZİ TANIYALIM

Bölüm: Dünya’nın Şekli

Bölüm: Dünya’nın Yapısı

ÜNİTE: BEŞ DUYUMUZ

Duyu Organları Ve Görevleri

ÜNİTE: KUVVETİ TANIYALIM

Bölüm: Varlıkların Hareket Özellikleri

Bölüm: Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdurma

ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM

Bölüm: Maddeyi Niteleyen Özellikler

Dönem

ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM

Bölüm: Maddenin Hâlleri

ÜNİTE: ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

Bölüm: Işığın Görmedeki Rolü

Bölüm: Işık Kaynakları

Bölüm: Çevremizdeki Sesler

Bölüm: Sesin İşitmede ki Rolü

ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK

Bölüm: Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

ÜNİTE: ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Bölüm: Elektrikli Araç Gereçler

Bölüm: Elektrik Kaynakları

Bölüm: Elektriğin Güvenli Kullanımı

3. Sınıf Ders Saatleri

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Toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahip olan 3. sınıfın ders saatleri şunlardır:

Türkçe 8 saat

Matematik 5 saat

Hayat Bilgisi 3 saat

Fen Bilimleri 3 saat

Yabancı Dil 2 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat

Serbest Etkinlikler 2 Saat

3. Sınıf Dersleri Neler?

3. sınıf dersleriyle ilgili en merak edilen konuların başında ders müfredatı gelmektedir. 3. sınıf dersleri 2 ve 1’inci sınıftan farklı mı, yoksa aynı mı olacak soruları öğrencilerin kafasını kurcalamaktadır. 3. sınıf derslerine bir önceki sınıftan farklı olarak Fen Bilimleri dersi eklenmiştir. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Serbest Etkinlikler 3. sınıfın ders programını oluşturmaktadır.

3. Sınıf Ders İsimleri

Türkçe

Matematik

Hayat Bilgisi

Fen Bilimleri

Yabancı Dil

Görsel Sanatlar

Müzik

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Serbest Etkinlikler

3. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

3. sınıf dersleri toplam 30 saatlik bir süreden oluşmaktadır. Bu 30 saatin 28’i zorunlu derslere, 2 saati ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmaktadır.

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