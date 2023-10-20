3. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 3. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
Ders programlarının açıklanması öğrenciler kadar velileri de merak ettiren konulardan biridir. Farklı derslerin işlenip işlenmeyeceği ya da ders saatlerinde oluşacak değişikler öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. 3. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 3. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.
MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 3. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte ders programı netlik kazandı. Buna göre 3. sınıf derslerin kaç saat sürecine ve müfredata eklenen yeni derslere yazımızda sizler için yer verdik. 3. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 3. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 3. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.
3. Sınıf Dersleri
2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin merak ettiği konuların başında derslerde meydana gelen değişikler ve yeni eklenen derslerin kaç saat olacağı gelmektedir. 3. sınıf derslerinin içeriğine yazımızda ulaşabilirsiniz. İşte, 3. sınıf dersleri:
Türkçe
Matematik
Hayat Bilgisi
Yabancı Dil
Fen Bilimleri
3. Sınıf Ders Saatleri
Toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahip olan 3. sınıfın ders saatleri şunlardır:
3. Sınıf Dersleri Neler?
3. sınıf dersleriyle ilgili en merak edilen konuların başında ders müfredatı gelmektedir. 3. sınıf dersleri 2 ve 1’inci sınıftan farklı mı, yoksa aynı mı olacak soruları öğrencilerin kafasını kurcalamaktadır. 3. sınıf derslerine bir önceki sınıftan farklı olarak Fen Bilimleri dersi eklenmiştir. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Serbest Etkinlikler 3. sınıfın ders programını oluşturmaktadır.
3. Sınıf Ders İsimleri
3. Sınıf Dersleri Kaç Saat?
3. sınıf dersleri toplam 30 saatlik bir süreden oluşmaktadır. Bu 30 saatin 28’i zorunlu derslere, 2 saati ise Serbest Etkinlikler dersine ayrılmaktadır.