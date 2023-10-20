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        Haberler Gündem Eğitim 4. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 İlkokul 4. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        4. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 4. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Tatilin bitip, okul zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerde yeni bir eğitim ve öğretim yılının heyecanına şahit oluyoruz. Özellikle öğrenciler, hangi derslerin işleneceği, kaç saat olacağı ve yeni eklenen dersler konusunda bir araştırma içerisinde. 4. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ilkokul 4. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:05
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        İlkokul 4. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla ders programı da netlik kazandı. Öğrencilerin hangi dersleri, kaç saat işleyeceği ve sorumlu oldukları konulara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 4. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 4. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 4. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

        4. Sınıf Dersleri

        2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 4. sınıfa başlayacak öğrenciler; hangi derslerin kaç saat işleneceği ve hangi dersleri göreceği konusunda araştırma içerisine girmektedirler. Yazımızın devamında 4. sınıf derslerini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. İşte, 4. sınıf dersleri:

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        Türkçe

        1.Dönem

        • ANLAM BİLGİSİ
        • – Mecaz Anlam
        • – Gerçek Anlam
        • – Terim anlam
        • – Basit, Türemiş ve Bileşik Sözcükler
        • – Eş Anlamlı Kelimeler
        • – Zıt Anlamlı Kelimeler
        • – Eş sesli (Sesteş) Kelimeler
        • – Deyimler
        • – Metin türleri ve Söz sanatları
        • EKLER
        • – Durum (Hal) Ekleri
        • DİL BİLGİSİ
        • – İsimler – Adlar
        • – Sıfatlar – Önadlar
        • – Zamirler
        • – Fiiller-Eylemler
        • – Cümlenin Öğeleri
        • Dönem
        • – Öznel ve Nesnel Yargılar
        • – Neden Sonuç Cümleleri
        • – Karşılaştırma İfadeleri
        • – Açıklayıcı İfadeler
        • – Genel ve Özel İfadeler
        • – Yazım Kuralları
        • – Noktalama İşaretleri
        • – Metin Türleri
        • – Görsel Okuma
        • – Söz Sanatları (Betimleme)

        Matematik

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        • Doğal Sayılar
        • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
        • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
        • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
        • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
        • Kesirler
        • Kesirlerle İşlemler
        • Zaman Ölçme
        • Veri Toplama ve Değerlendirme
        • Geometrik Cisimler ve Şekiller
        • Geometride Temel Kavramlar
        • Uzamsal İlişkiler
        • Uzunluk Ölçme
        • Çevre Ölçme
        • Alan Ölçme
        • Tartma
        • Sıvı Ölçme

        Sosyal Bilgiler

        1.Dönem

        • Birey ve Toplum
        • Kültür ve Miras
        • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
        • Dönem
        • Bilim, Teknoloji ve Toplum
        • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
        • Etkin Vatandaşlık
        • Küresel Bağlantılar

        Yabancı Dil

        • Dönem
        • Ünite: Classroom Rules (Sınıf Kuralları)
        • Ünite: Nationality (Milliyet, Irk)
        • Ünite: Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri)
        • Ünite: Free Time (Boş Zaman)
        • Ünite: My Day (Günüm)
        • Dönem
        • Ünite: Fun With Science (Bilimle Eğlen)
        • Ünite: Jobs (Meslekler)
        • Ünite: My Clothes (Kıyafetlerim)
        • Ünite: My Friends (Arkadaşlarım)
        • Ünite: Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)

        Fen Bilimleri

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        • Dönem
        • Yer Kabuğunun Yapısı
        • Dünya'mızın Hareketleri
        • Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
        • Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
        • Dönem
        • Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
        • Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
        • İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
        • Basit Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

        • Günlük Hayattaki Dini İfadeler
        • İslam'ı Tanıyalım
        • Güzel Ahlak
        • Muhammed'i Tanıyalım
        • Din Ve Temizlik

        4. Sınıf Ders Saatleri

        Toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahip olan 4. sınıfın ders saatleri şunlardır:

        • Türkçe 8 saat
        • Matematik 5 saat
        • Fen Bilimleri 3 saat
        • Sosyal Bilgiler 3 saat
        • Yabancı Dil 2 saat
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat
        • Görsel Sanatlar 1 saat
        • Müzik 1 saat
        • Oyun ve Fiziki Etkinlikler 2 saat
        • Trafik Güvenliği 1 saat
        • İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2 saat

        4. Sınıf Dersleri Neler

        4. sınıf dersleri hakkında en merak edilen konuların başında hangi derslerin yer aldığı gelmektedir. 3. sınıfın aksine 4. sınıfta yeni eklenen dersler göze çarpmaktadır. 4. sınıf dersleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Ekinlikler, Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinden oluşmaktadır.

        4. Sınıf Ders İsimleri

        • Türkçe
        • Matematik
        • Fen Bilimleri
        • Sosyal Bilgiler
        • Yabancı Dil
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        • Görsel Sanatlar
        • Müzik
        • Oyun ve Fiziki Etkinlikler
        • Trafik Güvenliği
        • İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

        4. Sınıf Dersleri Kaç Saat

        4. sınıf öğrencileri toplamda 30 saatlik haftalık ders programına sahiptir. Bu 30 saatlik haftalık ders programının tümünü zorunlu dersler oluşturmaktadır. 4. sınıfta seçmeli dersler bulunmamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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