Borsa İstanbul'da hareketlilik sürüyor. BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün yüzde 5'i aşmasının ardından Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Peki, "1 Şubat 2023 Borsa neden düşüyor, BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü, ne oldu?" İşte 1 Şubat 2023 borsada yaşanan son gelişmeler...