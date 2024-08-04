1 yaşındaki bebek 3. kattaki balkondan düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Ahsen Nur B., ağır yaralandı.
Bursa'da 1 yaşındaki bebek 3'üncü kattaki balkondan düştü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.
3'üncü katın balkonunda mama sandalyesinde oturan Ahsen Nur B., iddiaya göre annesi mutfağa gidince kalkmak istedi.
Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.