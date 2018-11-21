Aksigorta'nın başlattığı Tamamlayıcı Trafik Sigortası şimdiye kadar iyi sürücü olduğu ve kurallara uyduğu için kaza yapma olasılığını az bulan ve bu nedenle kasko sigortası yaptırmayan 15 kişiye sigorta yaptırdı. Bir yıl içinde 1 milyon kişiye ulaşması beklenen ve kasko sigortasının yerine daha ucuz ve daha efektif kullanılması planlanan yeni sigortalılar trafik sigortasına ek çarpma, çarpılma, doğal afet ve sorumluluk paketlerini kapsayan sigorta sahibi oluyor. Bu kişiler mevcut sigortalılar içinden değil ez az 1 yıl kasko sigortası yaptırmayanlardan oluşuyor. Böylece sigorta havuzu içinden değil tamamen sigorta yaptırmayan kesimin sistem içine alınması sonucunu doğuruyor.

7 MİLYON SİGORTASIZA YÖNELDİK

Şirketlerin bir bölümünün sektörü veya diğer şirketleri takip ederek ürün çıkardığını anlatan Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, "Biz o tarafa bakmayalı çok oldu. Biz bize para kazandıran müşteri ve acentelere iş yapıyoruz. Tabii ki bu kolay değil ancak bu anlayışımızın ilk ürünü Tamamlayıcı Trafik Sigortası. Bunu yaparken mevcut 5 milyon kasko müşterisine değil kasko yaptırmayan 7 milyon kişiye yöneldik" dedi. Şirket yeni anlayışını 'Her şey şimdi bir başka, Ak Sigorta bambaşka' sloganı ile tanıtıyor.

300 BİN KİŞİ DAHA VAZGEÇECEK

Ağustos ayında 50 bin aracın kasko sigortası yaptırmaktan vazgeçtiğini 1 yıl içinde kasko yaptırmaktan vazgeçen araç sahibi sayısının ise geçen yılki 600 bin civarından bu yıl 900 bina çıkmasını bekledikleri bilgisini aktaran Ak Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, enflasyonun artması ile meydana gelen bu durum nedeniyle 2019'da kasko sigortası sahibi araç sayısının ya hiç artmayacağını veya azalacağını belirtti. Tamamlayıcı Trafik Sigortası'nı çıkarırken yaptıkları araştırmada sigorta şirketlerinin müşterileri için iyi olarak gördükleri ürünlerin müşterilerin gözünde ya iyi görünmediğini veya anlaşılmadığını gördüklerini anlatan Tezbaşaran, "Belirli bir kesim kasko yaptırmıyor çünkü bunlar kendilerini iyi sürücü olarak görüyor. Kurallara uygun davrandıkları için trafik sigortasının kendileri için yeterli olduğunu düşünüyor. Bizim hedefimiz bu kitleydi" dedi. Tezbaşaran enflasyondaki artış nedeniyle artan fiyatlarla araç sahiplerinin daha uygun sigortaya yöneldiğini bu nedenle tamamlayıcı trafik sigortasını sundukları için bu hizmeti satmak isteyen acentelerin kendilerine başvurduklarını dile getirdi.

126 LİRAYA DOĞAL AFET SİGORTASI

Ürünün 12 ayrı fiyatla satıldığını fiyatın 347 ile 688 lira arasında değiştiğini anlatan Tezbaşaran, "Sadece trafik doğal afetler tamamlayıcı sigortası 126 lira. Yani sürücülerin doludan korunmak için araçlarının üstünde örttükleri kilim fiyatına. Kimi illerde trafik sigortasının altına kadar iniyor. Şimdilik 100 liranın altında değeri olan araçlar için geçerli olan sigortada fiyatlar ve araç değerleri 2019'da bir miktar güncellenecek.

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