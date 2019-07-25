Japon otomobil üreticisi Nissan, dünya çapında 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Kyoda Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, şirketin bu kararı ile üretim sisteminin canlandırılmasını amaçlandığı belirtildi.

Nissan, mayıs ayında yaptığı açıklamada 4 bin 800 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Şirketin çıkarmayı planladığı 10 bin kişi, Japon üreticinin küresel iş gücünün yüzde 10'una denk geliyor.

Nissan'ın grup net kârı, Mart ayından bu yana son dokuz yılın en düşük seviyesini gördü. Markanın ABD pazarındaki satışlarının düşmesi bu tabloda etkili oldu.

2018 yılında kayıplar yaşayan markanın dünya çapındaki satışları yüzde 4.4 düşerken, ABD pazarında yüzde 9.3'lük ve Avrupa'da yüzde 14.9'luk azaldı.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Japonya'da tutuklanan ve sonraki süreçte de görevine son verilen şirketin eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un ardından yönetimsel zaafiyetlerin baş gösterdiği aktarılıyor.

Kaynaklar, bir süredir şirketin yeni üst yönetimin yapısının şekillenmediğini ve Renault ile devam eden ittifakta da sıkıntılar yaşandığı kaydediyor.

Carlos Ghosn, 2000'li yılların başında Nissan'ı iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.