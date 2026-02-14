İstanbullular, 15 Şubat Pazar günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgilendirmeyi yakından takip ediyor. BEDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı 10 ilçede elektrik akışının geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kentin belirli semtlerde uygulanacak kesintiler için sorgulama ekranları aktif hale getirildi. Peki 15 Şubat Pazar günü elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte planlı kesinti takviminin ayrıntıları…