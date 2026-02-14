Canlı
        Haberler Bilgi 10 ilçede kesinti! 15 Şubat 2026 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 10 ilçede 7 saate varan kesinti! 15 Şubat Pazar elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 15 Şubat Pazar günü 10 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke yenileme ve arıza önleme amaçlı yapılan bakım çalışmaları kapsamında belirlenen bölgelerde saatlik enerji kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, tarafından yapılan açıklama sonucunda, "Elektrik ne zaman gelecek?" sorusu da yanıtı yanıt buldu. İşte 15 Şubat Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Giriş: 14.02.2026 - 23:09 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:09
        İstanbullular, 15 Şubat Pazar günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgilendirmeyi yakından takip ediyor. BEDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı 10 ilçede elektrik akışının geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kentin belirli semtlerde uygulanacak kesintiler için sorgulama ekranları aktif hale getirildi. Peki 15 Şubat Pazar günü elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte planlı kesinti takviminin ayrıntıları…

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İşte kent genelinde elektriklerin kesileceği ilçeler

        Avcılar

        Başakşehir

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Esenyurt

        Gaziosmanpaşa

        Kağıthane

        Sarıyer

