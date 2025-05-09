10 Mayıs ne günü? 10 Mayıs Engelliler Haftası takvimi nedir, nasıl ortaya çıktı?
10 Mayıs, dünya genelinde bazı önemli olayların ve özel günlerin yıl dönümüdür. Tarihte bugün yaşanan gelişmeler, hem Türkiye'de hem de dünyada dikkat çeken anılara sahne olmuştur. Aynı zamanda, Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan bir haftadır. İşte 10 Mayıs Engelliler Haftası takvimi...
10 Mayıs, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği özel günlerden biridir. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan hafta, engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını teşvik etmeyi hedefler. Bu dönemde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve okullar aracılığıyla bilgilendirici çalışmalar yapılır. Toplumda empati ve bilinç geliştirmek adına önemli bir tarih olarak kabul edilir. İşte detaylar...
2025 ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?
Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır.
Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır.
Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.
ENGELLİLER HAFTASI TAKVİMİ
10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
11 Mayıs Görmeyenler günü
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.