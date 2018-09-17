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10. Muharrem ne zaman? 2018 Aşure günü hangi gün?

İslam alemini tarafından önemli olan Muharrem ayı 11 Eylül'de idrak edilmeye başladı. Muharrem ayı içerisinde aşure günü yer almaktadır. Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen aşure günü 2018 yılında hangi güne denk geliyor? Peki, 10. Muharrem ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor? İşte 2018 Aşure günü ile ilgili merak edilenler.

17.09.2018 - 15:56 | Güncelleme:

Aşure gününü içinde barındıran ve Hicri Yılbaşı manasına gelen Muharrem ayı 11 Eylül Salı 2018 günü başladı. Muharrem ayı İslamda kutsal bir aydır. Ayrıca aşure günü de bu ayın içindedir. Peki 2018 yılında aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte aşure günü ile ilgili merak edilenler...

10. MUHARREM NE ZAMAN? AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜN?

Her yıl gelenek haline gelen Aşure, bu yılda Muharrem ayında evlerde tencereleri kaynatacak. Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününe idrak ediliyor. Muharrem ayının 10. günü yani Aşure günü bu sene 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...

KERBELA OLAYI NEDİR?

Kerbela Olayı ya da Kerbela katliamı 10 Ekim 680 Hicri takvimde ise 10 Muharrem 61 tarihinde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakının Irak'ın Kerbela bölgesinde şehit edilmesidir. Kerbela olayı her yıl Aşure gününde İslam Dünyası'nda matem atmosferi içerisinde anılır.

AŞURE GECESİNİ İHYA ETMENİN FAZİLETİ

Aşure gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir. Nitekim Ebû Hüreyre'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Her kim o günde oruç tutarsa, kırk seneye keffâret olur (o kadar günahı da olsa silinir). Aşure gecesini ihyâ edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse, (çok kolay öleceği için) öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez.”

Hazreti Ali'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Her kim aşure gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihya ederse, Allâh-u Te‘âlâ da onu dilediğince ihyâ eder.”

Allâh-u Te‘âlâ’nın meşîeti (dilemesi) sonsuz olduğuna göre, bu geceyi ihyâ edenin iki cihanda nihâyetsiz sûrette ihyâ olacağı, âbâd olacağı, her türlü murâdına nâil olup, her korkusundan emin olacağı âşikârdır. Bu müjde sınırlı kılınmayıp Allâh-u Te‘âlâ’nın sonsuz dilemesine havâle edilirse artık onun sınırını kim çizebilir?!

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim âşûrâ gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihyâ ederse, sanki o kişi Allâh-u Te‘âlâ’ya semâvât ehlinin ibâdeti kadar ibâdet etmiş gibi olur.”

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK

Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Ashâbı Medîne’ye geldiklerinde Yahûdîlerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüşler ve sebebini sorduklarında Hazreti Mûsâ ve Ashâbının, Firavun’un elinden o gün kurtuldukları yönünde cevap alınca bunun üzerine Hazreti Mûsâ (Aleyhisselâm)a hürmet konusunda asıl layık olan kimselerin mü’minler olduğu inancıyla bu günde oruç tutmaya başlamışlardır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerifinde âşûrâ gününün, Peygamberlerin oruçlu geçirdiği bir gün olduğunu beyân etmiştir.

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