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        Haberler Gündem Güncel 10 saat arandı, acı gerçek ortaya çıktı!

        10 saat arandı, acı gerçek ortaya çıktı!

        Edirne'de kendisinden haber alınamayan motosiklet sürücüsünün su kanalına uçtuğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince yaklaşık 10 saat süren aramada Öner Tütüniçmez'in cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        10 saat arandı, acı gerçek ortaya çıktı!

        Edirne'de su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

        AA'da yer alan habere göre Elçili köyüne gitmek üzere, dün öğleden sonra motosikletiyle kent merkezinden yola çıkan Öner Tütüniçmez'den bir süre sonra haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince yaklaşık 10 saat süren aramada Tütüniçmez'in yol kenarındaki su kanalında hareketsiz yattığı görüldü.

        Direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle su kanalına devrilen sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tütüniçmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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