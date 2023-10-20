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        Haberler Gündem Eğitim 10. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Lise 10. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        10. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 10. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Okul zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler sıralardaki yerini aldı. 10. sınıf öğrencileri hangi dersleri, kaç saat göreceği ve ders müfredatı konusundaki meraklarını gidermek için araştırma içerisine girmektedirler. 10. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 10. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:24
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        10. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        Öğrencilerin düzenli tekrar yapmaları ve müfredat içeriklerine uymaları önem taşımaktadır. Ders isimlerine, ders saatlerine ve müfredat değişiklerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. 10. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 10. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 10. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

        10. Sınıf Dersleri

        Matematik

        • Dönem
        • Sayma ve Olasılık
        • Fonksiyonlar
        • Polinomlar
        • Dönem
        • İkinci Dereceden Denklemler
        • Dörtgenler ve Çokgenler
        • Uzay Geometri

        Türk Dili Ve Edebiyatı

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        • Dönem
        • Giriş
        • Hikâye
        • Şiir
        • Destan / Efsane
        • Dönem
        • Roman
        • Tiyatro
        • Anı
        • Haber
        • Gezi Yazısı

        Fizik

        • Dönem
        • Elektrik ve Manyetizma
        • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
        • Dalgalar
        • Dönem
        • Dalgalar
        • Optik

        Kimya

        • Dönem
        • Kimyanın Temel Kanunları
        • Karışımlar
        • Dönem
        • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
        • Kimya Her Yerde

        Biyoloji

        • Dönem
        • Hücre Bölünmeleri
        • Kalıtımın Temel İlkeleri
        • Dönem
        • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

        Tarih

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        • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
        • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
        • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
        • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
        • Dünya Gücü Osmanlı
        • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
        • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

        Coğrafya

        • Dönem
        • Doğal Sistemler
        • Dönem
        • Beşeri Sistemler
        • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
        • Çevre ve Toplum

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

        • Dönem
        • Allah, İnsan İlişkisi
        • Muhammed ve Gençlik
        • Din ve Hayat
        • Dönem
        • Din ve Hayat
        • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
        • İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

        Felsefe

        • Dönem
        • Felsefeyi Tanıma
        • Felsefe ile Düşünme
        • Dönem
        • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
        • Felsefi Okuma ve Yazma

        10. Sınıf Ders Saatleri

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        Anadolu Lisesi Ders Saatleri:

        • Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - 2 Saat
        • Tarih - 2 Saat
        • Coğrafya - 2 Saat
        • Matematik - 6 Saat
        • Fizik - 2 Saat
        • Kimya - 2 Saat
        • Biyoloji - 2 Saat
        • Birinci Yabancı Dil - 4 Saat
        • İkinci Yabancı Dil - 2 Saat
        • Beden Eğitimi - 1 Saat
        • Görsel Sanatlar/Müzik - 2 Saat
        • Felsefe - 2 Saat

        Fen Lisesi Ders Saatleri:

        • Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - 2 Saat
        • Tarih - 2 Saat
        • Coğrafya - 2 Saat
        • Matematik - 6 Saat
        • Fizik - 2 Saat
        • Kimya - 2 Saat
        • Biyoloji - 2 Saat
        • Birinci Yabancı Dil - 4 Saat
        • İkinci Yabancı Dil - 2 Saat
        • Bilgisayar Bilimi - 2 Saat
        • Beden Eğitimi Ve Spor - 2 Saat
        • Görsel Sanatlar/Müzik - 2 Saat
        • Felsefe – 2 Saat

        İmam Hatip Lisesi Ders Saatleri:

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        • Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat
        • Tarih - 2 Saat
        • Coğrafya - 2 Saat
        • Matematik - 6 Saat
        • Fizik - 2 Saat
        • Kimya - 2 Saat
        • Biyoloji - 2 Saat
        • Yabancı Dil - 2 Saat
        • Felsefe - 2 Saat
        • Beden Eğitimi Ve Spor/Görsel Sanatlar/Müzik - 1 Saat
        • Arapça - 3 Saat

        Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ders Saatleri:

        • Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - 2 Saat
        • Tarih - 2 Saat
        • Coğrafya - 2 Saat
        • Matematik - 5 Saat
        • Fizik - 2 Saat
        • Kimya - 2 Saat
        • Biyoloji - 2 Saat
        • Felsefe - 2 Saat
        • Yabancı Dil - 2 Saat
        • Beden Eğitimi Ve Spor – 2 Saat

        10. Sınıf Dersleri Neler

        10. sınıfta öğrencilerin gördüğü dersler liseler arası farklılık göstermekle birlikte temel derslerde herhangi bir farlılık görülmemektedir. Tüm liseler için geçerli olan temel dersler ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor, Felsefe, Yabancı Dil gibi derslerdir.

        10. Sınıf Ders İsimleri

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • Tarih
        • Coğrafya
        • Matematik
        • Fizik
        • Kimya
        • Biyoloji
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi
        • Görsel Sanatlar/Müzik
        • Felsefe

        10. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

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        Anadolu liseleri: 35 saat zorunlu, 4 saat seçmeli ve 1 saat rehberlik dersi olmak üzere haftalık toplam 40 saat ders görmektedir.

        Fen liseleri: 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli olmak üzere haftalık 40 saat ders görmektedir.

        İmam Hatip Liseleri: Haftada 29 saat zorunlu ders, 11 saat seçmeli ders görmektedirler. Haftalık toplam ders saatleri 40’dır.

        Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: Haftada toplam 28 saat zorunlu ders görülür. Bunun haricinde 14 saat alan ve dal dersleri görülmektedir. 1 saat rehberlik dersiyle birlikte haftalık toplam ders saatleri 43 saattir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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