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        Haberler Gündem Eğitim 11. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Lise 11. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        11. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 11. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        11. sınıf üniversite tercihlerimizde belirleme konusunda emin adımlar attığımız bir eğitim öğrenim yılıdır. Tercihlerimiz şekillenmiş, okuduğumuz bölümler eşit ağırlık, sayısal ve sözel olarak ayrılmıştır. 11. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 11. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:26
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        11. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        Ders içerikleri de seçtiğimiz bölümlere göre farklılık göstermektedir. Sayısal bölümler ile sözel bölümlerin öğrenim gördüğü dersler de bölümlere göre değişmektedir. 11. sınıf öğrencilerinin ders programına ve ders saatlerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 11. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 11. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 11. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

        11. Sınıf Dersleri

        Anadolu Lisesi Zorunlu Dersler

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • Tarih
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi
        • Görsel Sanatlar/Müzik
        • Felsefe

        Anadolu Lisesi Seçmeli Dersler

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        Sayısal Dersleri

        • Temel Matematik
        • Seçmeli Matematik
        • Seçmeli Fizik
        • Seçmeli Kimya
        • Seçmeli Biyoloji
        • Astronomi ve Uzay Bilimleri
        • Matematik Tarihi ve Uygulamaları
        • Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

        Sözel Dersleri

        • Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı
        • Diksiyon ve Hitabet
        • Osmanlı Türkçesi
        • İslam Kültür ve Medeniyeti
        • İslam Bilim Tarihi
        • Psikoloji
        • Sosyoloji
        • Mantık

        Eşit Ağırlık Dersleri

        • Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı
        • Diksiyon ve Hitabet
        • Osmanlı Türkçesi
        • İslam Kültür ve Medeniyeti
        • İslam Bilim Tarihi
        • Psikoloji
        • Sosyoloji
        • Mantık

        Fen Lisesi Zorunlu Dersler

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        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • Tarih
        • Fen Lisesi Matematik
        • Fen Lisesi Fizik
        • Fen Lisesi Kimya
        • Fen Lisesi Biyoloji
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi Ve Spor
        • Felsefe

        Sosyal Bilimler Lisesi Zorunlu Dersler

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • Tarih
        • Coğrafya
        • C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
        • Türk Kültür Ve Medeniyet Tarihi
        • Matematik
        • Felsefe
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Sosyal Bilim Çalışmaları
        • Psikoloji
        • Sosyoloji
        • Mantık
        • Osmanlı Türkçesi

        İmam Hatip Lisesi Zorunlu Dersler

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Tarih
        • Felsefe
        • Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi Ve Spor/Görsel Sanatlar/Müzik
        • Kur’an-I Kerim
        • Mesleki Arapça
        • Dinler Tarihi
        • Tefsir
        • Akaid
        • Hitabet Ve Mesleki Uygulama

        İmam Hatip Lisesi Seçmeli Dersler

        Sayısal Dersleri

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        • Temel Matematik
        • Seçmeli Matematik
        • Seçmeli Fizik
        • Seçmeli Kimya
        • Seçmeli Biyoloji
        • Astronomi Ve Uzay Bilimleri
        • Matematik Tarihi Ve Uygulamaları
        • Fen Bilimleri Tarihi Ve Uygulamaları

        Sözel Dersleri

        • Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı
        • Dil ve Anlatım
        • Seçmeli Tarih
        • C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
        • Seçmeli Coğrafya
        • Felsefe
        • Sosyoloji

        Eşit Ağırlık Dersleri

        • Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı
        • Dil ve Anlatım
        • Seçmeli Tarih
        • C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
        • Seçmeli Coğrafya
        • Felsefe
        • Sosyoloji

        Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dersleri

        Anadolu Meslek Lisesi

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • Tarih
        • Matematik
        • Felsefe
        • Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi Ve Spor

        Anadolu Teknik Lisesi

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • Tarih
        • Matematik
        • Fizik
        • Kimya
        • Felsefe
        • Yabancı Dil

        11. Sınıf Ders Saatleri

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        11. sınıf ders saatleri okuduğunuz liseye göre değişim göstermektedir. Zorunlu derslerin saati Anadolu liselerinde 21 saat iken fen liselerinde 37 saattir. Ayrıca öğrencilerin seçmiş oldukları sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerine göre almaları gereken farklı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Aşağıda yer alan ders saatleri 11. sınıf Anadolu lisesinin zorunlu ders saatleridir.

        • Türk Dili ve Edebiyatı – 5 saat
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – 2 saat
        • Tarih – 2 saat
        • Felsefe – 2 saat
        • İngilizce – 2 saat
        • İkinci Yabancı Dil – 2 saat
        • Beden Eğitimi ve Spor – 2 saat
        • Görsel Sanatlar / Müzik – 2 saat

        11. Sınıf Dersleri Neler?

        Liseler arası alınan dersler bölümlere ve okunulan lise türüne göre farklılık göstermektedir. Anadolu Lisesi ve imam hatip liselerinde matematik seçmeli derslerden biriyken fen lisesi için zorunlu dersler kategorisine girmektedir.

        11. Sınıf Ders İsimleri

        11. sınıf dersleri lise türleri ve seçilen bölümler arasında değişim göstermektedir. Aşağıda yer alan ders isimleri Anadolu lisesinde alınan zorunlu derslerden oluşmaktadır.

        • Türk Dili ve Edebiyatı
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        • Tarih
        • Felsefe
        • İngilizce
        • İkinci Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi ve Spor
        • Görsel Sanatlar / Müzik

        11. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        11. Sınıf Anadolu Lisesi öğrencisinin haftalık toplam ders saati 40 saattir. 21 saat zorunlu ders, 1 saat rehberlik ve yönlendirme dersi, 18 saatte seçtiği bölümün dersini görmektedir. Fen lisesi öğrencileri ise 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli ders görmektedir. İmam hatip liselerinin toplam zorunlu ders saati ise 24 saat iken sosyal bilimler lisesinin 40 saattir. Meslek lisesinde okuyanlar 17 saat zorunlu ders görürken teknik liselerde okuyanların toplam ders saati 29’dur.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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