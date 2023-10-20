11. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 11. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
11. sınıf üniversite tercihlerimizde belirleme konusunda emin adımlar attığımız bir eğitim öğrenim yılıdır. Tercihlerimiz şekillenmiş, okuduğumuz bölümler eşit ağırlık, sayısal ve sözel olarak ayrılmıştır. 11. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 11. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.
Ders içerikleri de seçtiğimiz bölümlere göre farklılık göstermektedir. Sayısal bölümler ile sözel bölümlerin öğrenim gördüğü dersler de bölümlere göre değişmektedir. 11. sınıf öğrencilerinin ders programına ve ders saatlerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 11. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 11. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 11. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.
11. Sınıf Dersleri
Anadolu Lisesi Zorunlu Dersler
Anadolu Lisesi Seçmeli Dersler
Sayısal Dersleri
Sözel Dersleri
Eşit Ağırlık Dersleri
Fen Lisesi Zorunlu Dersler
Sosyal Bilimler Lisesi Zorunlu Dersler
İmam Hatip Lisesi Zorunlu Dersler
İmam Hatip Lisesi Seçmeli Dersler
Sayısal Dersleri
Sözel Dersleri
Eşit Ağırlık Dersleri
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dersleri
Anadolu Meslek Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi
11. Sınıf Ders Saatleri
11. sınıf ders saatleri okuduğunuz liseye göre değişim göstermektedir. Zorunlu derslerin saati Anadolu liselerinde 21 saat iken fen liselerinde 37 saattir. Ayrıca öğrencilerin seçmiş oldukları sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerine göre almaları gereken farklı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Aşağıda yer alan ders saatleri 11. sınıf Anadolu lisesinin zorunlu ders saatleridir.
11. Sınıf Dersleri Neler?
Liseler arası alınan dersler bölümlere ve okunulan lise türüne göre farklılık göstermektedir. Anadolu Lisesi ve imam hatip liselerinde matematik seçmeli derslerden biriyken fen lisesi için zorunlu dersler kategorisine girmektedir.
11. Sınıf Ders İsimleri
11. sınıf dersleri lise türleri ve seçilen bölümler arasında değişim göstermektedir. Aşağıda yer alan ders isimleri Anadolu lisesinde alınan zorunlu derslerden oluşmaktadır.
11. Sınıf Dersleri Kaç Saat?
11. Sınıf Anadolu Lisesi öğrencisinin haftalık toplam ders saati 40 saattir. 21 saat zorunlu ders, 1 saat rehberlik ve yönlendirme dersi, 18 saatte seçtiği bölümün dersini görmektedir. Fen lisesi öğrencileri ise 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli ders görmektedir. İmam hatip liselerinin toplam zorunlu ders saati ise 24 saat iken sosyal bilimler lisesinin 40 saattir. Meslek lisesinde okuyanlar 17 saat zorunlu ders görürken teknik liselerde okuyanların toplam ders saati 29’dur.