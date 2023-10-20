Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim 12. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Lise 12. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        12. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 12. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Eğitim öğretim hayatımızın dönem noktalarından birini 12. sınıf oluşturur. Lisenin son sınıfı olarak karşımıza çıkan 12. sınıf üniversite hayatımıza bir basamaktır. Bu sebeple yoğun bir şekilde konu tekrarına başvurulmaktadır. 12. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 12. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        12. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Öğrencilerin merakla beklediği konulardan biri de 12. sınıf dersleridir. 12. sınıf derslerinin içeriği, müfredat değişikleri ve ders saatleri hakkında bilgi almak için öğrenciler araştırma içerisine girmektedir. Peki, 12. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 12. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 12. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

        10. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
        10. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        12. Sınıf Dersleri

        Anadolu Lisesi Zorunlu Dersler

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi Ve Spor
        • Görsel Sanatlar/Müzik

        Fen Lisesi Dersleri

        REKLAM
        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
        • Fen Lisesi Matematik
        • Fen Lisesi Fizik
        • Fen Lisesi Kimya
        • Fen Lisesi Biyoloji
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi Ve Spor

        Sosyal Bilimler Lisesi Dersleri

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • Coğrafya
        • C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
        • Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi
        • Matematik
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Sosyal Bilim Çalışmaları
        • Beden Eğitimi /Görsel Sanatlar/Müzik
        • Sosyoloji
        • Sanat Tarihi

        İmam Hatip Lisesi Zorunlu Dersler

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
        • Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi Ve Spor/Görsel Sanatlar/Müzik
        • Kur’an-I Kerim
        • Mesleki Arapça
        • Dinler Tarihi
        • Kelam
        • İslam Kültür Ve Medeniyeti

        Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dersleri

        Anadolu Meslek

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
        • Yabancı Dil

        Anadolu Teknik

        REKLAM
        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
        • Matematik
        • Fizik
        • Kimya
        • Yabancı Dil

        12. Sınıf Ders Saatleri

        12. sınıf ders saatleri okumakta olduğunuz liseye göre değişmektedir. Haftalık toplam zorunlu ders saati; Anadolu lisesinde 19 saat, fen lisesinde 35 saat, imam hatip lisesinde ise 22 saattir. Ayrıca öğrencilerin seçmiş oldukları sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerine göre almaları gereken farklı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Aşağıda yer alan ders saatleri 12. sınıf Anadolu lisesinin zorunlu ders saatleridir.

        • Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - 2 Saat
        • C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük - 2 Saat
        • Birinci Yabancı Dil - 4 Saat
        • İkinci Yabancı Dil - 2 Saat
        • Beden Eğitimi Ve Spor - 2 Saat
        • Görsel Sanatlar/Müzik - 2 Saat

        12. Sınıf Dersleri Neler?

        Liseler arası dersler eşit ağırlık, sözel ve sayısal bölümlerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca öğrenim gördüğünüz lise türü de ders içeriklerini etkilemektedir. Sözel bölümde sözel ağırlıklı dersler görülürken sayısal bölümün temelini fizik, kimya, matematik gibi dersler oluşturur.

        REKLAM

        12. Sınıf Ders İsimleri

        12. sınıf dersleri lise türleri ve seçilen bölümler arasında değişim göstermektedir. Aşağıda yer alan ders isimleri Anadolu lisesinde alınan zorunlu derslerden oluşmaktadır.

        • Türk Dili Ve Edebiyatı
        • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
        • C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi Ve Spor
        • Görsel Sanatlar/Müzik

        12. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        Ders saatleri de tıpkı ders içerikleri gibi liseler arası değişmektedir. Okuduğunuz liseye bağlı olarak almanız gereken toplam haftalık ders saati belirtilmiştir. Buna göre Anadolu lisesinde okuyan öğrenciler haftada toplam 40 saat ders görmektedir. 19 saat zorunlu, 1 saatte rehberlik ve yönlendirme dersi vardır. Buna ek olarak 20 saatte seçtiği bölümün dersini görmektedir. Fen lisesinde 35 saat zorunlu, 5 saat ise seçmeli ders verilmektedir. Sosyal bilimler lisesinde okuyanların haftalık toplam ders saati 40’tır. İmam hatip lisesinde okuyan öğrenciler ise haftalık 22 saat zorunlu, 18 saat seçtiği bölümün dersini alırlar. Anadolu meslekte haftalık 11 saat zorunlu, teknik liselerde ise haftalık 25 saat zorunlu ders verilmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı