12. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 12. sınıf dersleri neler ve kaç saat? Eğitim öğretim hayatımızın dönem noktalarından birini 12. sınıf oluşturur. Lisenin son sınıfı olarak karşımıza çıkan 12. sınıf üniversite hayatımıza bir basamaktır. Bu sebeple yoğun bir şekilde konu tekrarına başvurulmaktadır. 12. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 12. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

Öğrencilerin merakla beklediği konulardan biri de 12. sınıf dersleridir. 12. sınıf derslerinin içeriği, müfredat değişikleri ve ders saatleri hakkında bilgi almak için öğrenciler araştırma içerisine girmektedir. Peki, 12. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 12. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 12. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

12. Sınıf Dersleri

Anadolu Lisesi Zorunlu Dersler

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi Ve Spor

Görsel Sanatlar/Müzik

Fen Lisesi Dersleri

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Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Fen Lisesi Matematik

Fen Lisesi Fizik

Fen Lisesi Kimya

Fen Lisesi Biyoloji

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi Ve Spor

Sosyal Bilimler Lisesi Dersleri

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Coğrafya

C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi

Matematik

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Sosyal Bilim Çalışmaları

Beden Eğitimi /Görsel Sanatlar/Müzik

Sosyoloji

Sanat Tarihi

İmam Hatip Lisesi Zorunlu Dersler

Türk Dili Ve Edebiyatı

İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Yabancı Dil

Beden Eğitimi Ve Spor/Görsel Sanatlar/Müzik

Kur’an-I Kerim

Mesleki Arapça

Dinler Tarihi

Kelam

İslam Kültür Ve Medeniyeti

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dersleri

Anadolu Meslek

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Yabancı Dil

Anadolu Teknik

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Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Matematik

Fizik

Kimya

Yabancı Dil

12. Sınıf Ders Saatleri

12. sınıf ders saatleri okumakta olduğunuz liseye göre değişmektedir. Haftalık toplam zorunlu ders saati; Anadolu lisesinde 19 saat, fen lisesinde 35 saat, imam hatip lisesinde ise 22 saattir. Ayrıca öğrencilerin seçmiş oldukları sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerine göre almaları gereken farklı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Aşağıda yer alan ders saatleri 12. sınıf Anadolu lisesinin zorunlu ders saatleridir.

Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - 2 Saat

C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük - 2 Saat

Birinci Yabancı Dil - 4 Saat

İkinci Yabancı Dil - 2 Saat

Beden Eğitimi Ve Spor - 2 Saat

Görsel Sanatlar/Müzik - 2 Saat

12. Sınıf Dersleri Neler?

Liseler arası dersler eşit ağırlık, sözel ve sayısal bölümlerine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca öğrenim gördüğünüz lise türü de ders içeriklerini etkilemektedir. Sözel bölümde sözel ağırlıklı dersler görülürken sayısal bölümün temelini fizik, kimya, matematik gibi dersler oluşturur.

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12. Sınıf Ders İsimleri

12. sınıf dersleri lise türleri ve seçilen bölümler arasında değişim göstermektedir. Aşağıda yer alan ders isimleri Anadolu lisesinde alınan zorunlu derslerden oluşmaktadır.

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi Ve Spor

Görsel Sanatlar/Müzik

12. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

Ders saatleri de tıpkı ders içerikleri gibi liseler arası değişmektedir. Okuduğunuz liseye bağlı olarak almanız gereken toplam haftalık ders saati belirtilmiştir. Buna göre Anadolu lisesinde okuyan öğrenciler haftada toplam 40 saat ders görmektedir. 19 saat zorunlu, 1 saatte rehberlik ve yönlendirme dersi vardır. Buna ek olarak 20 saatte seçtiği bölümün dersini görmektedir. Fen lisesinde 35 saat zorunlu, 5 saat ise seçmeli ders verilmektedir. Sosyal bilimler lisesinde okuyanların haftalık toplam ders saati 40’tır. İmam hatip lisesinde okuyan öğrenciler ise haftalık 22 saat zorunlu, 18 saat seçtiği bölümün dersini alırlar. Anadolu meslekte haftalık 11 saat zorunlu, teknik liselerde ise haftalık 25 saat zorunlu ders verilmektedir.

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