Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz 2019 akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Turandot Operası ile başladı.

Çok özel bir prodüksiyonla uzun yıllar sonra Ankara’da prömiyeri gerçekleştirilen, Aspendos’ta da sahnelenen, Giacomo Puccini’nin vefat ederek son bölümünü tamamlayamadığı bu ölümsüz eser, festivalin açılış eseri oldu.

Puccini’nin en acımasız kadın karakteri, Pekin’de yaşayan Çin prensesi “Turandot” un Moğol Prensi “Calaf’’ ile tanışması ve masalsı aşklarının anlatıldığı eser, ünlü tenor aryası “Nessun Dorma”’nın da içinde olduğu sevilen birçok arya, hareketli müzikal yapı, muhteşem dekor ve kostümler eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

İtalyan, Türk ve Koreli sanatçılar bir eserde buluştu.

Ünlü İtalyan konuk rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserin festival kapsamındaki ilk gününde Calaf rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Efe Kışlalı, Turandot rolünü ünlü Koreli solist sanatçı Lilla Lee seslendirdi.

Festival programının devamında yine Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından, 6-7 Temmuz 2019 tarihinde “Troya” epik operası sahnelenecek.

10 Temmuz 2019 tarihinde, Ahmet Adnan Saygun’un görkemli bestesi “Yunus Emre” Oratoryosu’nu İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Uğur Seyrek’ in koreografi ve rejisi ile müzik ve dansla buluşturarak seyircilerin beğenisine sunacak.

13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde Rus Rüzgarı estirecek Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin seslendireceği “Bolşoy Solistleri Gala Konseri” festivalin son iki gününde zengin bir repertuvarla sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.