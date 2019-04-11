Genç, İzmir'de düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail'de gazetecilere yaptığı açıklamada, firma olarak raylı sistemlerde hem altyapı hem de araçlar konusunda faaliyet gösterdiklerini bildirdi.
Kara yollarında da akıllı trafik sistemleriyle elektromekanik kontrol çözümleri sunduklarını ifade eden Genç, firmanın Türkiye geçmişinin çok eskilere dayandığını söyledi.
Genç, "Ulaşım sistemleri anlamında Türkiye'deki ilk projemiz 1913'te atlarla çalıştırılan İstanbul tramvay hattının elektrikliye çevrilmesiyle başlıyor. 2013'te de Türkiye'de yüksek hızlı trenlerin sözleşmesini imzaladık. Şu anda 7 tanesi TCDD hatlarında çalışmakta. Bu trenler saatte 300 kilometre ve daha yukarı hızlarda çalışmakta. Var olan 7 set Velaro hızlı trenlerimize ek olarak 10 yüksek hızlı trenimizin siparişini aldık. Üretim aşamasındayız. Bu senenin sonu itibarıyla ilk trenler gelmeye başlayacak. 2020'de bu trenler raylarda olacak." şeklinde konuştu.
"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DAHA FAZLA KULLANILMASI DA ÖNEMLİ BİR KONU HALİNE GELİYOR"
Rasim Cüneyt Genç, firmanın Türkiye'deki ulaşım sektöründe birçok işe imza attığını belirterek, "Türkiye'de en fazla tünel elektronik mekaniği konusunda çözüme ve yapılmış projeye sahip şirketiz. Tüm tünellerin yüzde 25'inin elektronik mekaniği firmamız tarafından geliştirilmiş durumda. Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde de elektronik mekanik çözümlerimiz mevcut." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya nüfusunun yüzde 50'den fazlasının büyük şehirlerde yaşadığına işaret eden Genç, 2050'de ise bunun yüzde 60'ın üzerine çıkacağını vurguladı.
Bunun pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:
"Hava kirliliği, çevre kirliliği, gürültü gibi konuların yanında trafikte geçirilen zaman da başı çekiyor. Özellikle çevreye verilen zararın minimize edilmesi anlamında elektrikli araçların gün geçtikçe daha fazla kullanılması da önemli bir konu haline geliyor. Biz de firma olarak hem enerji hem de ulaşım konusunda bu alanda öncülük etmeye devam ediyoruz.
Tüm ürünlerimizde sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık, ön planda gözettiğimiz bir konu. Bütün ürünlerimizin yüzde 90'ından fazlası, araçlar da dahil, yenilenebilir malzemelerden ve maddelerden yapılmakta. Şehir içi ve şehirler arası akıllı trafik sistemlerimizle çevre kirliğini ve emisyonu gözetecek çözümlerimiz söz konusu."
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