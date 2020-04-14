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100 bin aldı, 75 bin kişiyi daha işe alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla online alışverişe artan talebi karşılayabilmek için 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi. Daha önce açıklanan 100 bin kişilik işe alımın ise tamamlandığı bilgisini verdi.

amazon deposu
HABERTURK.COM / AA

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, geçen ay, Kovid-19 salgını sürecinde çalışanların ücretlerini artırmak için dünya çapında 350 milyon doların üzerinde yatırım yapma ve 100 bin kişiyi istihdam etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda istihdam edilenlerin ABD genelinde çalışmaya başladığının aktarıldığı açıklamada, "Talebin arttığını görmeye devam ediyoruz ve bu benzeri görülmemiş süreçte müşterilerimize hizmet etmeye yardımcı olmak için 75 bin kişilik istihdam yaratarak işe alımlara devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

500 MİLYON DOLAR YATIRIM

Açıklamada, ücret artışına yönelik yatırım yapmaya da devam edildiği belirtilerek, bu yatırımın da 500 milyon doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

Amazon'un önceden açıkladığı 100 bin kişilik işe alımın ise tamamlandığı bilgisi verildi.

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