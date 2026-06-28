100. Gazi Koşusu rehberi: İşte 22 safkana dair bilmeniz gerekenler!

Cumhuriyet tarihinin en eski spor organizasyonu olan Gazi Koşusu, bugün Veliefendi'de 100. kez start alacak. Katılımın yüksek olması, hatta 80.000 seyirciyi geçerek rekor kırılması bekleniyor.

İşte bu tarihi koşuda yarışacak olan 22 safkana dair bilmeniz gerekenler:

#resim#1377589#

1- Aimus Liberatus

Torok'un yarıştaki 4 temsilcisinden biri olan Aimus Liberatus, sahanın gözde antrenörlerinden Engin Bekiroğulları tarafından çalıştırılıyor. Ayağına seri pek çok safkanın olduğu bu yarışta, çektiği 1 kulvarın da avantajıyla ön tarafa yakın konumlanıp daha önce bu önemli koşuyu kazanmış jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde yarışı çalmaya çalışacak. Mesafe ile ilgili soru işaretleri barındırsa da Gazi'nin provasını yaptığı Niyazi Polatyar Koşusu'nda fena bir sınav vermedi. Tabelanın alt basamaklarına tutunmaya aday.

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2- Almighty Esprit

Ülkemizin en iyi kum atlarından The Protector'un anne kardeşi olan safkan, kağıdının hakkını vererek katıldığı kum yarışlarında 6/7 yaptı. Çime ayak bastığı ilk mücadelesinde ise at geçmeyerek 6. oldu. Şimdiye kadar hep Bursa ve İzmir'de ters pistte mücadele verdi. Yarışın önde gösterilen isimlerinden 18 numaralı The Real One'ın gizli ekürisi. Salih Çelik ile start alacak Almighty Esprit'in başarılı performansını çime taşıyıp taşıyamayacağı merak konusu.

3- Anshba

Sınırda kalan handikap puanı ile gündemi uzunca süre meşgul eden Anshba, Gazi biletini almasıyla pek çok yarışseveri rahatlattı. Performansıyla burada olmayı kesinlikle hak ediyordu. Bağlasan durmaz tarzıyla ilk 300 metrede liderliği alması olası. Son Ankara yarışından sonra, tırnak sorunlarından arınmış bir şekilde geliyorsa "Neden bitiremesin?" dedirtiyor açıkçası. Fakat stili rakibinin fazla olması onu geri plana atıyor. Jokeyi Ayhan Kurşun'a ise bunu idare etmek düşüyor.

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4- Ballad King

Kalite aygır Sadler's Joy, Gazi'de 3 isimle temsil ediliyor. Ballad King ise onların en şanslısı. Şimdiye kadar olan sınıf yarış performanslarında hep ağzımıza bir parmak bal çalıp gelmedi. Daha doğrusu geldiğinde hep yarış bitti ve yakın farklarla mağlup oldu. İlk defa böyle bir mesafeye çıkacak ve şartlar oldukça lehine. Son 300'e kadar yarışın hep içinde olacağına inanıyorum. Hatta "Kazanır" pozisyonuna geleceğine de. Bu sefer sonunu getirebilecek mi, onu göreceğiz.

5- Bay Nalçakan

Pek çok Gazi Şampiyonu çıkartan Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nu ilk defa bir araya geldiği Halis Karataş idaresinde pist rekoru kırarak adeta güle oynaya kazanan Bay Nalçakan, bu yarışa favori olarak geliyor. O gün inanılmaz bir tempoya oturup arka grubu dağıtarak etkileyici bir galibiyete imza attı. Fakat bugün şartlar farklı... Tüm gözler onun üstünde ve diğer 21 at onu kollayacak. Bu sebeple koşunun sürati rekor seviyelere çıkabilir. Gazi, bir atın "beyaz bayrak ayna" yapmasına çok müsait bir yarış değil. Bu sebeple stilini biraz değiştirmek zorunda. Önüne at alarak beklemeyi denediği Erkek Tay Deneme Koşusu'nda iyi bir sınav verememişti. Bay Nalçakan elbette müthiş bir at ve favorilerden biri olması doğal, ancak bu sefer işinin Ankara'daki kadar kolay olmayacağı da aşikar.

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6- Brando

İki yaşlılığındaki performansıyla bu yarışa katılmaya hak kazanan Brando'nun, şu an o günlerinden çok uzak bir görüntüsü var. Başarılı olduğu tüm yarışlarını yağmurlu, ağır sahada koştu. Eray Çizik ile formasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

7- Ersele Beyi

9 yarışta 1 kez kazanma başarısı gösterse de çim pistte iyi atlar geçti, iyi atlara geçildi. Özellikle Mehmet Akif Ersoy'da Bay Nalçakan arkasındaki ikinciliği dikkat çekiciydi. Sprinter bir tarzı var, mesafenin uzuyor olması lehine. Eğer yarış süratlenirse tabelanın alt sıralarına tutunma ihtimali güçlenir. Kır bir General Quarters temsilcisi. Padok alanında görüldüğünde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Biraz sert bir jokey istediğini düşünüyorum. Bu konuda da Ercan Çankaya'dan bir şüphem yok.

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8- Goldrakhan

Puana ihtiyacı olarak katıldığı son yarışı olan Sait Akson Koşusu'ndan ikincilikle ayrılarak iyi bir performans sergiledi ve kendisini buraya attı. İlk uzun mesafe deneyimine rağmen çok temposuz bir yarışta Rabovo'nun yalnızca 1 boy gerisinde kaldı. Geçildiği atın yarışın önde tutulan isimlerinden biri olması hesaba katıldığında, Goldrakhan'ın ekibinin de hayal kurması doğal. Son dönemin yükselen ismi Muhammed Mir Bilgin idaresinde oldukça stressiz bir yarış koşacak. Şu an gözlerden uzakta ve üzerinde bir baskı yok. Şayet eskaza gelirse, hipodromu sessizliğe boğar. İhmale gelmeyecek bir safkan.

9- Jazz Runner

Maraton yarışların tavşan atleti, tabir-i caizse intihar komandosu... Ülkenin en büyük ekürilerinden Kurtel Harası'nın sahibi olduğu Jazz Runner, bu yarışta kendi birinciliğinden ziyade ahırdaşları Ballad King, Mucho Bueno ve Joyful Forever'a uygun zemini oluşturmak için koşacak. Startla beraber kampçı-sopa en öne gidip yarışın temposunu yükseltecek ve özellikle de Bay Nalçakan'ı rahatsız etmeye çalışacak. Eğer 100. Gazi'de bir rekor kırılacaksa, bunda Jazz Runner'ın payı büyük.

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10- Joyful Forever

Joyful'un İstanbul ile Ankara'nın sert zeminindeki performansı gece ile gündüz gibi birbirinden farklı. Taylığından beri beklentilerin hep yüksek olduğu bir isimdi. Zaman zaman ışıltısını gösterse de bu beklentilerin altında kaldığı da bir gerçek. Onu bu yönüyle geçen yılın Brain Brooster'ına benzetiyorum. Sahada şampiyon jokeyi Selim Kaya'nın ondan çok umutlu olduğunu duydum. Selim Ağabey'in bir bildiği vardır.

11- Kralın Dansı

Genellikle İzmir'de koşan Kralın Dansı, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Koşusu'nda dikkat çekici bir performansa imza attıktan sonra, İstanbul'da vasatın üstüne çıkmayı başaramadı. Aslında yarışın gidişatı ona fazlaca uygun ama o eski günlerinden uzak gözüküyor. Hışman Çizik ile start alacak.

12- Mandrake

Koşunun en tartışmalı ve ne performans sergileyeceği en merak edilen ismi. Öncelikle Mandrake bana göre "şampiyon" bir kum atı. Orada rüştünü ispatladı. Ancak böyle bir yarışa gelirken şimdiye kadar çime hiç ayak basmamış olması da pek rastladığımız bir durum değil. Bu yarışı kazansa dahi yarış hayatına kumda devam edeceği açıklandı. O yüzden birinci de olsa, sonuncu da olsa şaşırtmayacak bir isim. Bunu o hariç kimse bilmiyor.

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13- Massimo Supremo

İlk çim yarışında Adana'nın en önemli mücadelelerinden Tendürek'i büyük bir sürprize imza atıp kazandığında o gün pist çok ağırdı. O galibiyetinden sonra ise hiçbir varlık göstermedi. Bu yarışı, neredeyse çamurda koşulan o sahaya bağlıyorum. Bugün pek şansı yok gibi gözüküyor.

14- Metal Heart

İki yaşlı tayların en önemli mücadelelerinden Karayel Koşusu'nu kazanarak gelen Metal Heart, üç yaşlılığa dönüldüğünde beklentilerin altında kaldı. Çimde yarış kazanmış olsa da kum pist performansı bence net daha iyi. Burada o da formasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak isimlerden.

15- Mucho Bueno

Son yılların en çok yarış kazanan star jokeylerinden Vedat Abiş ile bu yarışa deklare olan Mucho Bueno, Erkek Tay Deneme ikinciliği gibi bir apoletle buraya geliyor. Orta mesafede bile adından sıkça söz ettirmişken, mesafenin uzuyor olması net lehine. Geçtiğimiz yılın tartışmalı Gazi'sini son metrelerde kaybeden Vedat'ın bu sene Mucho'dan beklentisi yüksek. Süratli geçecek bu yarışta doğru yerlerde konumlanabilirse adından mutlaka söz ettirecektir. Gözler üzerinde olacak.

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16- Rabovo

Gazi denince ilk akla gelen isim olan Ahmet Çelik ile bu yarışa katılan Rabovo, Türkiye'nin en büyük ekürilerinden Kahraman Harası'nı temsilen burada. Uzunda verdiği son Sait Akson provasını kazanırken o gün çok düşük tempoda bile oldukça kuvvetli bir sprint yapıp otoritelerden tam puan alan safkan, burada da en dikkat çeken isimlerden birisi. Ki bu onun ilk İstanbul sınavıydı. Gazi'de mesafe kısaltmayı en iyi bilen ve konsantre olduğunda böylesine kalabalık gruplarda bile yol bulmayı bir şekilde başaran A. Çelik, fotoyu en önde geçmek için şimdiden ellerini ovuşturuyor diyebiliriz. Fakat bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı. Gerçekten çok ciddi rakipleri var. Ciğeri yetecek mi göreceğiz. Kazanırsa Ahmet Çelik de 9 Gazi birinciliği ile Mümin Çılgın'ın rekoruna ortak olacak.

17- Silent Treatment

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Kum-çim-sentetik farketmeksizin başarılı yavrular veren Bodomeister'ın yavrusu Silent Treatment, taylığından beri pist ayırmadan istikrarlı bir performans ile geldi. Genel olarak bir alt grubun atı olduğunu düşünsem de şimdiye kadar kazandığı yaklaşık 8 milyonluk ikramiye ile formasını burada temsil etmeyi hak etmedi demek de yanlış olur. Bu yarışta pek şans vermiyorum fakat 4 yaşlılığa dönüldüğünde performansını arttırarak devam etmesini bekliyorum.

18- The Real One

Yol haritasında büyük savaşlardan ziyade, biraz çalıları dolaşarak ilerlemeyi tercih eden The Real One, buraya namağlup gelen tek isim konumunda. Benim de tartışmasız, net favorim. Mayıs ayındaki Dinçer Cebeci yarışından sonra çevremde bu işlerle ilgili ne kadar eş dost varsa "Gazi atımızı buldum" mesajı attığım şampiyona bugün de güvenim çok yüksek. Uzundaki performansı konusunda hiçbir şüphem yok. Bay Nalçakan, Anshba, Jazz Runner gibi isimlerin tempo vereceği yarışta, son viraja kadar en gerilerde bekleyip düzlükte en dış kulvardan silindir gibi geçmesini bekliyorum. Bence Popular Demand'ın Gazi'si gibi olacak. Spiker Yüksel Saymaz, son metrelerde içerde mücadeledeki safkanların isimlerini zikrederken, kameralar birden dıştaki Real One'a dönecek ve onun süzülerek fotoyu geçmesini alkışlarla izleyeceğiz. Tecrübeli ekibi 4/4 yaptığı pilotu Mehmet Salih Çelik'e güvenerek yola devam etme kararı aldı. Ondan tek beklenti güvenli bir şekilde kendini düzlüğe atması. Sonrasında o yolunu bulur zaten. Havada, karada, taşta, toprakta The Real One diyorum!

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19- Upamecano

Start aldığı ilk yarışından bugüne kadar kısa-orta mesafede jenerasyonunu domine etti. Ankara'da Bay Nalçakan'a geçildiği son yarışına kadar koşunun aykırı favorisiydi. İlk uzun mesafe yarışından 3.'lükle ayrıldı ve oyun yeniden başladı. O gün bir kanama sorunu yaşadığından söz ediliyor. Oldukça tecrübeli ve başarılı bir ekibin elinde pamuklara sarılarak bu yarışa gelecek. Jokeyi Gökhan Kocakaya pek çok alternatifi varken tercihini ondan yana kullandı. At ne durumda, sorunları çözüldü mü bunu yarışı koşmadan söylemek çok zor. Keza uzundaki etkisiz performansı yaşadığı sıkıntılara mı bağlı ya da benzini mi oraya kadar yetti bunu söylemek de. Net sınıf bir isim ama çok fazla soru işareti var.

20- Whizbang

Ele avuca sığmayan Whizbang, zor bir at. Yarış içinde sertlik yaparak jokeyini uğraştırabiliyor. Önde gidenlerin peşine takılacak, hatta belki de hızını alırsa planı bu olmasa bile numara götürebilir. İnatçı ve itaat etmeyen bir karakteri var. Ekibi bu tempoları en iyi şekilde kontrol edebilecek, "tempo üstadı" olarak bilinen, büyük tecrübe Sadettin Boyraz ile anlaştı. Sadettin Ağabey açısından da emekliliğe ayrılmayı düşündüğü bu günlerde güzel bir jübile olacak. Eğer ölüm tempolarına girmezse, düzlükte dağılan atların önünde tabelaya tutunabilir.

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21- Jaehaera

Yarışın iki dişisinden biri olan doru tay, hemcinsleri arasında gösterdiği performans ile burada formasını temsil etme hakkı kazandı. Başarılarını genellikle sentetik pistte elde etti. Çimde henüz yarış kazanmamış olsa da iki sınıf yarışının birinden 2. birinden 3.'lükle sahadan ayrıldı. Anafartalar Koşusu'nu tercih etse şansı daha ciddi olurdu diye düşünüyorum.

22- Neuro Math

Özel bir tay olan Loco Sugar ile aynı jenerasyona denk gelmese belki ismini çok daha fazla duyabilirdik. Keza Kısrak Koşusu'nda onun arkasında grubu ayırması benim için çok kıymetliydi. Yılın en sempati duyduğum dişisi. İyi yerde konumlanıp öndekilerin hemen arkasında diğerlerini uyutup Urfa Aslanı gibi bu yarışı kazanmaya çalışacak. Mehmet Kaya da tam olarak bu sebeple deklare oldu diye düşünüyorum. Her ne kadar erkeklerle koşacak olsa da burdaki pek çok rakibine diş geçirebilecek gücü var. O da tabela adaylarımdan.

**Bu rehber Görkem Alkan tarafından hazırlanmıştır.**