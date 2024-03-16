100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
Ankara'da çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 100 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin eve düzenlediği operasyonda yatak odasındaki dolaba saklandı. Polis tarafından dolaptan çıkarılıp gözaltına alınan zanlının ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi
Başkent'te, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir ve Ankara'da; hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K.'nin, Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
AA'da yer alan habere göre adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K.'yi saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.