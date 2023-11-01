100. yılı çalışanlarının aileleriyle kutladı

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 100 yıl evvel “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan ediyoruz” dediği 28 Ekim tarihinde Cumhuriyetin 100. yılı, Yaşar Topluluğu’nun 78. yılı ve Pınar’ın 50. yılı Yaşar Topluluğu yöneticileri, çalışanları ve çalışanlarının aileleriyle birlikte kutlandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre “Cumhuriyet Özümüzdeki Değer” temasıyla ilki gerçekleştirilen etkinliğe, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Holding’in yöneticileri Yılmaz Gökoğlu, Kemal Semerciler, Hikmet Altan, Ahmet Yiğitbaşı, Levent Dağhan, Turgut Sarıoğlu, Cüneyt Başbakkal, Suat Özyiğit, Tunç Tuncer, Gürkan Hekimoğlu, Ünsal Önder, Erhan Savcıgil ile çalışanlar ve aileleri katıldı.

"TOPLUMUMUZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını kutluyor, aynı zamanda Pınar’ın da 50. kuruluş yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı “100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz ile bu ülkede yaşayan herkes birlik ve beraberlik içinde sosyal ve ekonomik kalkınma için çalışıyor. Yaşar Topluluğu olarak bu kalkınmaya katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlarken Pınar’ımızın da 50.yılını kutluyoruz. 50 yılda on binlerce çalışanımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve aileleri ile birlikte çok büyük bir aile olduk. Ülkemiz için üretirken toplumsal değer yaratmaya devam ediyoruz. Atamızın -Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır- sözünden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınları için hep birlikte çalışmaya, toplumumuz için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, “Bugün yurt içi ve yurt dışında her alanda birçok başarıya imza atabiliyorsak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele ile taçlanan zaferinin ardından bizlere armağanı ve emaneti olan Cumhuriyet’in kazanımları sayesindedir. Cumhuriyet, ahenktir. Ülkemizin sosyal, kültürel tüm renkleriyle bir arada olmasını sağlayan, bizi tek bir idealde birleştiren güçlü bir bağdır. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, daha nice yüz yıllara tüm değerleriyle daha güçlü bir şekilde taşınmasını diliyorum. Bu güzel ve özel günde kıdemi onurlandırılan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor Cumhuriyetimizi coşkuyla kutlayacağımız nice gururlu yıllar temenni ediyorum” dedi.