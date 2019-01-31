2018 yılının en çok yaradığı kuruluşlardan biri ABD'li havacılık şirketi Boeing oldu. Şikago merkezli şirket, 102 yıllık tarihinde ilk kez 100 milyar doların üzerinde ciro yaptı.

Satışlar yüzde 8 artışla 101 milyar dolar oldu ve piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Satışlardaki artışın en önemli nedeni olarak ticari ve askeri jet teslimatları gösteriliyor.

ABD'nin en büyük ihracatçılarından olan Boeing, ticarete savaşları endişelerine rağmen yavaşlama yaşamazken, 2019 yılı için de son derece iyimser bir tablo çizdi. Boeing yöneticileri 2019 yılı satışlarının 109.5 ile 111.5 milyar dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor.

UÇAK TESLİMATINDA REKOR

2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 daha fazla teslimat yapan Boeing tam 806 adet ticari jeti müşterilerine teslim etti. Ticari jetlerin toplam satışlardaki payı yüzde 45 oldu. Savunma, uzay ve güvenlik endüstrisine yönelik satışlar ise yüzde 13 artarken, kâr marjının daha düşük olduğu açıklandı.

Ticari uçaklardan elde edilen gelir ve yüksek kâr marjı Wall Street tahminlerinin çok üzerinde bir Boeing 4. çeyrek sonuçlarına yol açarken, şirket genelindeki faaliyet kârı 2018 yılında yüzde 20 artarak 10.7 milyar dolara çıktı. Boeing, 2019 yılı daha fazla kâr beklediğini açıkladı.

Dow Jones sanayi endeksinin yıl boyunca en iyi performans gösteren şirketlerinden biri olan Boeing'in hisse senedi fiyatlar da sonuçlarından ardından büyük bir sıçrama kaydetti ve yüzde 6.5 Artışla 390 doların üzerini gördü. 2019 yılındaki artış ise şimdiden yüzde 14'ü buldu