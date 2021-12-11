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Haberler Sağlık 11 Aralık Koronavirüs vaka sayısı açıklanıyor! Korona tablosu...
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11 Aralık Koronavirüs vaka sayısı açıklanıyor! Bugünkü korona tablosu...

Koronavirüs salgınında son durum belli olmak üzere. 11 Aralık koronavirüs tablosu 21:00 sularında Bakan Koca tarafından açıklanacak...

11 Aralık Koronavirüs vaka sayısı açıklanıyor! Korona tablosu...

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. İşte son açıklanan veriler ve dünyada koronavirüs son durum...

11 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR...

11 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saat 21.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 129 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 532 bin 728 doza yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1420 artışla 794 bin 648'e yükseldi.

Avrupa Birliği (AB), 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

Almanya'da sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu getirilecek.

Belçika'da Kovid-19'a neden olan yeni tip koronavirüsün omicron varyantının ocak veya şubat ayında baskın varyant haline gelebileceği bildirildi.

İspanya, son bir aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla salgında bulaşma riski yüksek ülkeler arasında yerini aldı.

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