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Haberler Teknoloji 11 bin kişi işten çıkarılacak
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Microsoft çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarmayı planlıyor

Microsoft'un işgücünü yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmayı  planladığı ileri sürüldü. İngiliz Sky News'un haberine göre Microsoft yaklaşık 11 bin çalışanı işten çıkaracak. Meta ve Amazon'un ardından Salesforce da iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurmuştu

11 bin kişi işten çıkarılacak
HABERTURK.COM

ABD'li teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası yayılıyor. Meta, Amazon ve Salesforce'un ardından Microsoft'un da çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarmayı planladığı ileri sürüldü. İngiliz Sky News'un haberinde, şirketin binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, 220 binden fazla kişiyi istihdam eden Microsoft'un işgücünü yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmayı planladığı, yani yaklaşık 11 bin çalışanın işten çıkarılacağı belirtildi.

MÜHENDİSLİK BİRİMLERİNDE DE İŞTEN ÇIKARILMA PLANLANIYOR

Konuya yakın kaynaklar Microsoft'un 18 Ocak'ta bazı mühendislik birimlerinde işten çıkarmaya gitmeyi planladığını kaydetmişti.

Öte yandan Microsoft'un geçen yılın Ekim-Aralık dönemine ait bilançosunun 24 Ocak'ta açıklanması öngörülürken analistler, şirketin 2017 mali yılından bu yana en yavaş gelir artışını kaydetmesini bekliyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA FURYASI

Yükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı. Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Son olarak ABD'li bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurmuştu.

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