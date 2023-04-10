11 ilde operasyon! Oto hırsızlık şebekesi çökertildi

İstanbul Asayiş Şube müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 Nisan'da oto hırsızlık şebekesine operasyon için düğmeye basıldı.

Şüphelilerin sorguları İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin çalıntı otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirdikleri daha sonra sahte belgeler düzenleyerek sattıkları öğrenildi. Polis operasyon kapsamında 25 otomobili bularak sahiplerine teslim etti.

ŞEBEKE LİDERİNİN CEP TELEFONU İLE ULAŞILDI

Operasyonun daha önceden yakalanan şebeke lideri Mustafa G.'nin cep telefonu incelemesi sonucu yapıldığı öğrenildi. Polis cep telefonundan elde ettiği telefon numaralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği öğrenildi.

Mustafa G. ve 4 adamının halen cezaevine olduğu belirtildi. Oto hırsızlık büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.