        Haberler Bilgi Magazin 11 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve maçlar ekrana gelecek? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, NOW, TV8 yayın akışı

        11 Mart 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar ekrana gelecek?

        TV yayın akışı 11 Mart 2026 listesi seyirciler tarafından araştırılıyor. ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt aranıyor. 11 Mart Çarşamba gününe ait Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW yayın akışı listesi yayımlandı. Böylece bugün yayınlanacak program, dizi, film, yarışma gibi yapımlar belli oldu. İşte kanalların detaylı yayın akışı ile bu akşam ekrana gelecek içerikler...

        Giriş: 11.03.2026 - 15:35 Güncelleme:
        ‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu izleyiciler tarafından yeniden gündeme taşındı. 11 Mart 2026 TV yayın akışı listesi günün en çok aranan başlıkları arasında yerini aldı. Bugün yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve yarışmalar merak konusu oldu. 11 Mart Çarşamba gününe ait Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW yayın akışı listeleri erişime açıldı. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte kanalların güncel yayın akışı!

        TÜM KANALLARIN 11 MART 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Beyaz'la Joker

        02:00 Eşref Rüya

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:53 İstiklal Marşı

        06:55 Kalk Gidelim

        08:40 Adını Sen Koy

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:20 Seksenler

        14:15 Vefa Sultan

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:25 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        23:35 Vefa Sultan

        00:50 Gönül Dağı

        02:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:25 Sahur Bereketi

        05:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Şendul Şaban

        00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:20 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:40 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 A.B.İ.

        02:45 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:20 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        17:50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        23:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        02:45 Doktor: Başka Hayatta

        04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
