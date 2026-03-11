‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu izleyiciler tarafından yeniden gündeme taşındı. 11 Mart 2026 TV yayın akışı listesi günün en çok aranan başlıkları arasında yerini aldı. Bugün yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve yarışmalar merak konusu oldu. 11 Mart Çarşamba gününe ait Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW yayın akışı listeleri erişime açıldı. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte kanalların güncel yayın akışı!