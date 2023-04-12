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Haftalık burç yorumlarını okuyarak burcumuzun bu hafta nelerle karşılaşacağını merak ederiz. M.Ö.2500’li yıllara uzanan astroloji tarihi günümüzde de popülaritesini korumaktadır. Kişiler doğum gününden yola çıkarak hangi burç olduğunu internet üzerinden araştırmaktadır. Peki, 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat burcu ne, 11 Şubat burcu özellikleri, 11 Şubat burcu erkeği, 11 Şubat burcu kadını, 11 Şubat burcu yorumu, 11 Şubat yükseleni nedir, 11 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 11 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

11 Şubat Hangi Burç?

11 Şubat tarihinde doğan kişilerin burcu kova burcudur. Kova burcunun yönetici gezegenleri Uranüs ve Satürn olup hava burcuna dâhildir.

11 Şubat Burcu Ne?

11 Şubat kova burçlarının doğum tarihidir. 21 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasında doğanlar kova burcuna mensuptur. Şayet doğum tarihini dakikasına kadar detaylı biliyorsanız yükselen burcunuzu da öğrenebilirsiniz.

11 Şubat Burcu Özellikleri

11 Şubat tarihinde doğan kova burçlarının başlıca özelliği özgürlükçü olmalıdır. Özgürlüklerine son derece düşkün olan kova burçları kısıtlandıkları yerde durmak istemezler. Bunu özgürlüklerine bir tehdit olarak algılarlar. Hayal güçleri oldukça gelişmiştir. Bu onların sanatsal yönlerini ön plana çıkararak yaratıcı olmalarını sağlar. İnatçı ve sabit fikirlidirler. Ortamdaki herkesin görüşünü dinlerler ancak gün sonunda kendi bildiklerini okurlar. Son derece arkadaş canlısıdırlar. Ancak samimiyetin çizgilerini de belirlerler. Geleneksel düşüncelere karşı çıkarlar, yenilik ve değişim kova burcu için olmazsa olmazdır. Yeniliğe olan tutkuları gelişime de merdiven dayamaktadır. Bu da onlar için başarının anahtarıdır. Bu burca sahip olan kişiler mantıksal ve analitiktir.

11 Şubat Burcu Erkeği

11 Şubat’ta doğan kova burcu erkekleri dünyayı daha iyi bir yer yapmak için fikirler üretir. Dünya da adaletsiz bir dağıtım gösteren hizmetlerin herkes tarafından erişilebilir olmasını ister. Zengin fakir ayrımının son bulması yegâne dilediğidir. Elindekini harcamaktan çekinmez. Yardıma muhtaç insanlara sırt çevirmez. Son derece eli açıktır. Merhametli yönleri ağır basmaktadır. Geleneksel değerleri ekarte eder. Değişimin ışığında yenilikçi fikirlere yelken açar. Olumsuz özellikleri ise inatçı ve soğuk olmalarıdır. Ayrıca her zaman ortamlarda en zeki kişi olduğu düşünürler. Bu da zaman zaman karşısındakini küçümsemeye kadar gitmektedir. Sergilediği bu tavır insanların ondan uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. İlgi anları teknoloji ve çizimdir. Fikirlerinin kısıtlanma olasılığını göz önüne aldığından dolayı kendi işinin patronu olmak ister. Böylelikle daha verimli işler çıkaracağına inanır.

11 Şubat Burcu Kadını

11 Şubat’ta doğan kova kadınlarının neşeli yapılarının olduğunu söyleyebiliriz. Mizahi ve neşeli yapıları ortamlarda samimiyetin temellerini atar. Bu sebeple pek çok kişi kova burcuyla yakın arkadaş olmak ister. Kova kadını için özgürlük bir yana dünya bir yanadır. Asla özgürlüğünden taviz vermez. Son derece açık fikirlidirler. Hemen hemen her konuda onlarla sohbet edebilirsiniz. Geleneksel düşünce biçimlerinden sıyrılmışlardır. Sıra dışı fikirleriyle sizi etkilemeyi başarabilir. Olumsuz özelliklerinin başında sergilediği öngörülmez hareketler gelmektedir. Bu öngörülmez hareketlerinden dolayı ne düşündüklerini tahmin etmek oldukça zordur.

11 Şubat Burcu Yorumu

11 Şubat’ta doğanlar yenilikçi, bağımsız ve yaratıcıdır. Kova burcunun en önemli özelliği özgürlüğünden asla feragat etmemesidir. Olaylara mantıksal olarak yaklaşırlar. Sizin bir kere düşündüğünüz olayı kova burçları beş kere düşünür. Anı yaşamazlar, sürekli gelecek hakkında plan kurarlar.

11 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar gün içerisinde 2 saatte bir değişmektedir. Bu sebeple aynı gün doğanların dahi yükselen burçları farklı olabilmektedir. Yükselen burcunuzu öğrenmek için doğum saatinizi ve doğduğunuz dakikayı bilmeniz gerekmektedir.

11 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Milli kayakçı Hamza Dursun

Futbolcu Hakan Bayraktar

Oyuncu Mustafa Üstündağ

11 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Jennifer Aniston

Oyuncu Taylor Lautner

Amerikalı aktris Sarah Butler

Müzisyen Mike Shinoda

Ukraynalı futbolcu Andriy Lunin

Sırp futbolcu Miladin Stevanovic

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