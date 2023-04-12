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Haberler Yaşam Astroloji 20 Şubat Hangi Burç? 20 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
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20 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçların gizemli dünyası çoğumuzun ilgisini çekmektedir. Detaylı burç analizi için astrolojiye başvururuz. Astrologlar günümüzde online mecralarda ya da sabah kuşaklarında karşımızı çıkmaktadır.

20 Şubat Hangi Burç? 20 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
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12 aya karşılık 12 burç vardır. Kimi burçlar birbiriyle uyumlu iken kimi burçlar arasında anlaşmazlık vardır. Peki, 20 Şubat’ta doğan kişiler hangi burca mensuptur? Burcunun özellikleri ve yükseleni nedir? 20 Şubat’ta doğanlar ile ilgili detaylı burç analizi yazımızın devamında yer almaktadır. 20 Şubat hangi burç, 20 Şubat burcu ne, 20 Şubat burcu özellikleri, 20 Şubat burcu erkeği, 20 Şubat burcu kadını, 20 Şubat burcu yorumu, 20 Şubat yükseleni nedir, 20 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 20 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir?

20 Şubat Hangi Burç?

20 Şubat’ta doğan kişi balık burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün olan balık burcu su grubuna dâhildir.

20 Şubat Burcu Ne?

20 Şubat’ta dünyaya gelenler balık burcuna mensuptur. Sezgileri oldukça güçlü olan balık burcu 20 Şubat ile 20 Mart arasını kapsar.

20 Şubat Burcu Özellikleri

20 Şubat’ta dünyaya gelen balık burçlarının ön plana çıkan özellikleri vardır. Son derece sadık olan balık burcu bu sadakatini hem iş, arkadaş ilişkilerinde hem de duygusal ilişkilerinde gösterir. Etrafında gelişen olaylardan kolayca etkilenebilirler. Hassas yapıları gereği etkilendiği olaylar onun ruhsal durumuna yansıyabilir. Sabırlı kişilerdir. Hayal güçleri çok geniştir, deyim yerindeyse hayal dünyasında yaşarlar. Ayrıca herkese yardım eli uzatırlar.

Balık burçları duygusallığı ile ön plandadır. Akıllı ve kurnazdırlar ancak bu özellikleri duygusallıklarının geri planında kalmaktadır. Kolay kolay pes etmezler. Kötü dönemlerinde dahi ayağa kalkarlar. Sakin ve uysal yapıları vardır. Bu sebeple her ortama kolaylıkla uyum sağlarlar. Balık burçları Zodyak burçlarının en hoşgörülü burcudur. Her zaman bağışlayıcı yapıları vardır. Sanatsal anlamda kendilerini belli ederler. Görsel sanatlar, film ya da müzik balık burcunun alanıdır.

20 Şubat Burcu Erkeği

20 Şubat tarihinde doğan balık burcu erkekleri oldukça sakin yapıdadırlar. Duygularını kolay kolay belli etmezler. Bu karşıdan soğuk görünümlü bir imaj çekmesine sebep olsa da aslında son derece duygusallardır. İlişkilerinde anlayış ve güveni temel alırlar. Empati yetenekleri son derece gelişmiştir. Siz saatlerce konuşsanız dahi bıkmadan, usanmadan sizi dinlerler. Yardım etmeyi çok severler ve ellerinden ne gelirse yaparlar. İnsanlarla birlikte zaman geçirmeyi severler ancak gelişimlerini yalnız olmalarına bağlarlar. Olumsuz özelliklerinde biri sürekli geçmişe takılı yaşamasıdır. Geçmişte başına gelmiş haksızlıkları ya da kötü olayları unutmazlar. Geçmişte bu kadar zaman geçirdikleri için gelecekle ilgili plan yapmaya vakitleri kalmaz. Ayrıca değişime ye yeniliğe açık kişiler değillerdir.

20 Şubat Burcu Kadını

Balık burcu kadınlarının içe dönük yapıları vardır. Herkesle ilgilenmeyi, insanlara yardım etmeyi severler. Ancak kimsenin onunla ilgilenmesini istemezler. Sorunlarını insanlarla paylaşmayı sevmezler. Kendi içinde çözüme kavuşturmayı tercih ederler. Bu sebeple içten içe acı çekerken bile dışarıya iyiyim mesajı verirler. Sezgilerine oldukça fazla güvenirler. Hatta çoğu zaman sezgileriyle hareket ederler. Gerçek dünyadan çok hayal dünyasında yaşarlar.

20 Şubat Burcu Yorumu

20 Şubat’ta doğan balık burçları sezgisel, yaratıcı ve yardımsever kişilerdir. Aile ve arkadaşları balık burcu için ilk sıralarda yer alır. Ayrıca son derece hassas yapıları vardır. Söylediğiniz bir kelimeden ya da yapmış olduğunuz bir davranıştan dolayı alınabilirler. Yaratıcı yönleri kuvvetli olduğundan dolayı sanatsal başarıları da yüksektir.

20 Şubat Yükseleni Nedir?

20 Şubat tarihinde doğduysanız ve yükseleninizi merak ediyorsanız bunun için doğum saatinizi detayları olarak bilmeniz gerekmektedir. Dakikalar bile yükselen üzerinde etkilidir.

20 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Hatice Aslan
  • Oyuncu Ali Buhara Mete
  • Grafiker Berk Tokay
  • Türk bestekâr Cinuçen Tanrıkorur

20 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Rihanna
  • Model Cindy Crawford
  • Müzisyen Yulia Volkova
  • İngiliz futbolcu Antonio Pedroza
  • Fin futbolcu Jari Litmanen
  • Fransız futbolcu Rudi Garcia
  • Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Gordon Brown
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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