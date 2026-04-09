11. TSPB Altın Boğa Ödülleri 2025’in ‘En’lerine Gitti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sektörde gelenekselleşen Altın Boğa Ödülleri, bu yıl 11’inci kez düzenlenen törenle İstanbul’da sahiplerini buldu. 2006 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen ve sermaye piyasası sektöründe önemli bir marka haline gelen TSPB Altın Boğa Ödülleri, sektöre değer katan kurum ve projelerin başarılarını görünür kılmayı ve sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyor. TSPB’nin ev sahipliğinde düzenlenen törene sermaye piyasası kurumlarının üst düzey yöneticileri ve Birlik üyeleri katılırken, açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. İbrahim Ömer Gönül ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz yaptı.

REKLAM

“Temel önceliğimiz sizlerle sektörümüzü büyütmektir”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği 11. Altın Boğa Ödül töreninde konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Ömer Gönül, konuşmasına sektörün gelişimi için önemli çalışmalar yapan Birliğin 25. kuruluş yıldönümünü kutlayarak başladı. Altın Boğa Ödülleri’nin finansal ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Gönül, “Bu anlamlı gecede bir kez daha vurgulamak isterim ki; Kurulumuzun temel önceliği siz değerli paydaşlarımızla sektörümüzü büyütmek, yeni yatırımcılarla buluşturmak ve onların haklarını korumaktır. Son yıllarda yatırımcılarımızın piyasaya olan ilgisinin ve güveninin artması bizleri memnun etmektedir. Bu durumun en somut göstergesi, yatırımcı sayılarımızdaki yükseliştir. Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon bandında uzun yıllar yatay seyreden pay piyasası yatırımcı sayısı 6,4 milyon seviyelerinde bulunmaktadır. Sermaye piyasalarında toplam bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyonun üzerinde seyretmektedir. Şirketlerin de sermaye piyasalarına ilgisi katlanarak devam etmektedir. Son 5 yılda borsada işlem gören şirket sayısı 394’ten 604’e yükselmiştir” diye konuştu.

REKLAM

“Son iki yıldaki halka arzlarla şirketler 63,7 milyar lira kaynak sağladı”

2025 yılında 18 şirketin halka arz edildiğini anımsatan Gönül, bu yılın ilk çeyreğinde 14 şirketin halka arzının gerçekleştiğini kaydetti. Bu halka arzlarla şirketlerin piyasadan sırasıyla 45,2 milyar lira ve 18,5 milyar lira kaynak sağladığını belirten Gönül, şunları söyledi: “Geçen yıl şirketler 2,2 trilyon liralık borçlanma aracı ve 350 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirmişti. 2026 yılı Mart sonu itibarıyla da şirketler 622 milyar lira civarında borçlanma aracı ve 122 milyar lira seviyesinde kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçları da son yıllarda kayda değer gelişim göstermiştir.”

“Yatırım fonları bizim gözbebeğimiz”

Sermaye piyasalarımızın derinleşmesi adına önemli alanlardan bir diğerinin yatırım fonları olduğu vurgulayan Gönül, “Her zaman söylüyorum, fonlar bizim gözbebeğimiz. Sermaye piyasalarının geniş kitlelere ulaşmasında en önemli kasımız fonlar” dedi. 89 adet portföy yönetim şirketince yönetilen portföy büyüklüğünün 2026 Mart sonu itibarıyla 12,7 trilyon lira seviyesinde olduğunu belirten Gönül, sözlerine şöyle devam etti: “9 menkul kıymet yatırım ortaklığı, 52 gayrimenkul yatırım ortaklığı ve 8 girişim sermayesi yatırım ortaklığının toplam piyasa değeri 936 milyar lira düzeyindedir.”

REKLAM

Kurul olarak teknolojik gelişmeleri ve küresel piyasaları yakından takip ederek sermaye piyasalarına uyumlaştırma noktasında önemli düzenlemelerin da hayata geçirildiğini kaydeden Gönül, “40 yıllık Teşkilat Yönetmeliğimizi değiştirdik. Katılım Finans, Finansal Teknolojiler, Uluslararası ve Sürdürülebilirlik dairelerini kurduk. Teknolojik altyapı, insan kaynağı ve mevzuat olarak Kurulumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların haklarını korumak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişi ve gelişmesi adına piyasadaki gelişmeleri ve işlemleri her an takip ediyoruz” dedi.

“Yatırımcı haklarını korumada önceliğimiz finansal okuryazarlık”

Dr. İbrahim Ömer Gönül sözlerine şöyle devam etti: “Kurul olarak piyasaların sağlıklı işlemesi için yaptığımız ana faaliyetlerin yanı sıra hem sosyal sorumluluk hem de yatırımcı haklarını korumak adına finansal okuryazarlık bir numaralı gündem maddemiz oldu. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl uluslararası anlamda da pek çok koordinasyonluk görevi aldık. OECD delegasyon başkanlığı ve Küresel Para Haftası ulusal koordinatörlüğü görevlerini yerine getiriyoruz. Ülke genelinde öğrenciler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun her kesimine finansal okuryazarlık eğitimi veriyoruz.”

“25 yıldır sektörümüz için özveriyle çalışıyoruz”

REKLAM

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, TSPB 11. Altın Boğa Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Birlik olarak hedeflerinin sermaye piyasalarının derinliğini artırmak, yatırımcı tabanını genişletmek ve piyasaların uluslararası rekabet gücünü daha da yukarı taşımak olduğunu söyledi. Karagöz, “Bu doğrultuda sektörümüzle birlikte çalışmaya, üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yılın Birlik açısından özel bir önem taşıdığını belirten Karagöz, “Birliğimizin kuruluşunun 25’inci yılını kutluyoruz. Çeyrek asırdır Birliğimiz, finansal okuryazarlığın artırılması, yatırımcı tabanının genişlemesi, sektörümüzün gelişmesi, derinleşmesi ve uluslararası rekabet gücünün artması adına önemli bir rol üstlenmiştir. Finans sektörünün en kapsayıcı meslek örgütü olarak üstlendiğimiz sorumluluk doğrultusunda, daha güçlü bir sermaye piyasası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu akşam, 2006 yılından bu yana aralıksız düzenlediğimiz TSPB Altın Boğa Ödül Töreni’nin 11.’sinde bir araya gelerek, üyelerimizin başarı hikayelerini ödüllendiriyoruz. TSPB Altın Boğa Ödülleri yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda Türkiye sermaye piyasalarının yıllar içinde kat ettiği mesafeye hep birlikte tanıklık ettiğimiz bir başarı hikayesidir” dedi.

REKLAM

“TSPB Altın Boğa Ödülleri yatırımcı odaklı yaklaşımları teşvik ediyor”

Pamir Karagöz, TSPB Altın Boğa Ödülleri ile sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan, dönüşüm sürecinde öne çıkan, sektörün gelişimine değer katan kurumların ve başarı hikayelerinin ödüllendirildiğini kaydetti. Karagöz, şunları söyledi: “TSPB Altın Boğa Ödülleri ile sermaye piyasalarımızın gelişimine katkı sağlayan, yenilikçi yaklaşımlarıyla sektöre yön veren ve yatırım kültürünün yaygınlaşmasına öncülük eden kurum ve kuruluşları onurlandırıyoruz. Bu ödüllerle amacımız yalnızca başarıyı takdir etmek değildir. Aynı zamanda iyi uygulamaları görünür kılmak, sektörümüzde kalite ve rekabet standartlarını yükseltmek ve sermaye piyasalarımızın gelişimine katkı sağlamaktır. Bu ödüller; başarıyı, yeniliği, şeffaflığı ve yatırımcı odaklı yaklaşımı teşvik ederek sektörümüzün gelişimine katkıda bulunuyor.”

REKLAM

“Artan yatırımcı ilgisi yeni sorumluluklar ve yeni bakış açıları getirdi”

Sermaye piyasaları açısından önemli bir dönüm noktası olan pandeminin üzerinden altı yıl geçtiğini anımsatan Karagöz, pandemi sonrasında sermaye piyasalarına olan ilginin tarihi seviyelere ulaştığını vurguladı. Son yıllarda artan yatırımcı ilgisinin, sektöre yalnızca yeni fırsatlar değil, aynı zamanda yeni sorumluluklar ve yeni bakış açıları da getirdiğini ifade eden Karagöz, şöyle konuştu: “Artık karşımızda yalnızca sayıca artan değil, aynı zamanda bilinçlenen, sorgulayan ve geleceğe ortak olmak isteyen yeni bir yatırımcı profili var. Bu da bizleri klasik yöntemlerin ötesine geçmeye, yenilikçi çözümler üretmeye ve teknolojiyi çok daha etkin kullanmaya yöneltti.”

Sermaye piyasalarına olan ilginin artmasında finansal okuryazarlığın gelişmesi için yürütülen çalışmaların da çok önemli katkısı olduğunu da belirten Karagöz, dijital platformların yaygınlaşması ve yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte sermaye piyasalarının çok daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

REKLAM

“2020’den bu yana 220 yeni şirket, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı”

Pandemi sonrası yatırımcı sayısındaki artışta, bu dönemde halka arz sayılarında yaşanan gelişmelerin de önemli bir payı bulunduğunu belirten Pamir Karagöz, “2020 yılından bugüne kadar toplam 220 yeni şirket Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Halka arzlar, şirketlerimize uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman imkânı sunarken yatırımcılarımız için de ekonomimizin büyümesine ortak olma fırsatı yaratıyor. Türkiye’nin güçlü ve ölçekli şirketlerinin sermaye piyasalarıyla daha fazla buluşması, yalnızca şirketler için değil, ülkemizin büyüme hikayesi için de kritik bir eşik olacaktır” diye konuştu.

“Teknolojik gelişim tercih değil, zorunluluk”

Globalleşen dünyada teknolojik gelişimin artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Karagöz, “Bu süreçte sermaye piyasalarımız; dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sosyal dönüşümün oluşturduğu ikiz ve üçüz dönüşüm sürecine büyük bir çeviklikle uyum sağladı. Ülkemizde sermaye piyasaları güçlü bir kurumsal yapıya sahiptir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız, piyasa kurumlarımız, yatırım kuruluşlarımız ve yatırımcılarımız ile birlikte güvenilir, şeffaf ve gelişime açık bir ekosistem oluşturmuş durumdayız. Bu güçlü yapı sayesinde sermaye piyasalarımız, zorlu dönemlerde dahi faaliyetlerini kesintisiz sürdürerek ekonomimize destek olmaya devam etmiştir. Bu sayede Türkiye sermaye piyasaları; yatırımcı tabanındaki genişleme, halka arzlara artan ilgi ile yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemindeki büyümenin etkisiyle önemli bir gelişim süreci yaşadı. Ancak küresel örnekler, bize sürdürülebilir büyümenin güçlü kurumsal yatırımcı tabanı, ürün çeşitliliği, uzun vadeli yatırım kültürü ve yüksek finansal okuryazarlık ile desteklendiğini gösteriyor” dedi.

REKLAM

“Sermaye piyasalarımızın arzuladığımız seviyelere ulaşması için kurumsal yatırımcı tabanının güçlendirilmesi, alternatif yatırım araçlarının artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve yatırımcı güveninin daha da pekiştirilmesi gerekiyor” diyen Karagöz, sözlerine şöyle devam etti: “Son yıllarda güçlü bir şekilde ivmelenen türev araçlar, girişim sermayesi, sürdürülebilirlik temalı finansal ürünler ve farklı yatırımcı profillerine hitap eden yeni nesil yatırım araçlarının artarak gelişmesi piyasalarımızın derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Bunun yanında, araştırma ve analiz kapasitesinin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Özellikle orta ve küçük ölçekli şirketlerin daha fazla analiz kapsamına alınması, fiyatlama etkinliğini artıracak ve sermayenin daha verimli alanlara yönlendirilmesine katkı sağlayacaktır.”

11.TSPB Altın Boğa Ödülleri sahiplerine verildi

Gelenekselleşen ve bu yıl 11’cisi gerçekleştirilen Altın Boğa Ödülleri’nde 5 kategoride 21 daldaki ödül, sahiplerine verildi. TSPB Altın Boğa Ödülleri’ni alan kategori ve kurumlar şöyle;

ARACILIK İŞLEMLERİ

Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri – 2025

BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri – 2025

J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri – 2025

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri – 2025

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REKLAM

KURUMSAL FİNANSMAN İŞLEMLERİ

Pay İhracına Aracılık Lideri – 2025

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri – 2025

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri – 2025

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SAKLAMA FAALİYETİ

Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri – 2025

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri – 2025

QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİMİ FAALİYETİ

Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri – 2025

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri – 2025

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

REKLAM

Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri – 2025

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Alternatif Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri – 2025

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri – 2025

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri – 2025

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yatırım Fonları Getiri Lideri – 2025

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Serbest Yatırım Fonları Getiri Lideri – 2025

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - ATLAS PORTFÖY SERBEST FON

Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri – 2025

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

REKLAM

YATIRIM ORTAKLIĞI FAALİYETİ

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Net Varlık Değeri Lideri – 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Lideri – 2025

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Lideri – 2025

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.