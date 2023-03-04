HAVADA MASMAVİ BİR IŞIK VARDI, ÜRKÜTÜCÜYDÜ

Deprem günü yaşadıklarını da anlatan Kaya, "Pazartesi okul olduğu için erken yattık. Benim bir köpeğim var normalde havlar ama ulumaz farklı tepkiler vermeye başladı. Birkaç kez dışarı çıktım ne olduğunu anlamaya çalıştım ama aklımızda deprem yoktu. Sonra sarsıntıya uyandık, gümbür gümdür sesler çıktı. Deprem diye bağırıp kaçmaya çalışıyoruz ama o kadar şiddetli ki bir adım ileti atamadık.