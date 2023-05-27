12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

Josh ve Alicia Dougherty 2003 yılında evlendikten sonra kısırlıkla karşı karşıya kaldı. Öyle ki çocuk sahibi olmayı çok isteyen Alicia 11 düşük yaptı. Çift bu nedenle o sırada 5 yaşında olan ilk çocukları Alex'i evlat edinmeye karar verdi.