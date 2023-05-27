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12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Josh ve Alicia Dougherty'nin toplam 12 çocuğu var! Çiftin sosyal medya hesabından hayatlarını paylaştıkları videolar ilgi görüyor. Fakat Dougherty'nin çocukları için hazırladığı 'nacho partisi' sosyal medyayı ikiye ayırdı

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  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Josh ve Alicia Dougherty'nin ebeveynliğe giden yolu beklenmedik dönemeçlerden geçti. 
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Sevinçlerin yanı sıra zorluklar da geldi ancak sarsılmaz bağlılıkları ve yaratıcılıkları sayesinde çift, sosyal medyada milyonlarca takipçi kazandı... 
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Josh ve Alicia Dougherty 2003 yılında evlendikten sonra kısırlıkla karşı karşıya kaldı. Öyle ki çocuk sahibi olmayı çok isteyen Alicia 11 düşük yaptı. Çift bu nedenle o sırada 5 yaşında olan ilk çocukları Alex'i evlat edinmeye karar verdi.
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

     

    Alicia 6 gün sonra, şu anda 11 yaşında olan Zoey'e hamile olduklarını öğrendi. Çiftin böylelikle 3 çocuk dünyaya getirdi. Ardından 2'si biyolojik 8 çocuk sahibi oldular. Çift kalabalık bir aile olmanın ne demek olduğunu sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    14 üyesi bulunan 'Dougherty Dozen' ailesi, 6 milyon TikTok takipçisi kazanarak sosyal medyayı etkisine aldı. Seyahatlerini, yemek yapma ya da çamaşır yıkama anlarını paylaşan aile beğeni yağmuruna tutuldu. Peki Alicia 12 çocuğa nasıl bakıyor, nasıl okula hazırlıyor dersiniz?
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Okul günlerinde Alicia kahve içmek, kahvaltı ve öğle yemeği hazırlamak, çocukların ev ödevlerini ve su şişelerini kontrol etmek için sabaha karşı 3'te uyanıyor. Gençler ise sabah 6'da uyanıp 7'de evden çıkıyor. Alicia bir sonraki çocuk grubunu uyandırarak sabah 8'e kadar hazır olmalarını sağlıyor.

     
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Alicia, TikTok hesabından düzenli olarak sahne arkasındaki hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, son videosu o kadar viral oldu ki takipçilerini ikiye ayırdı.

     
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Alicia videoda çocukları için hazırladığı bir Meksika yemeği olan 'nacho' partisini gözler önüne seriyor. 
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Kocaman bir leğenin içerisine nacho cipsleri, kavrulmuş kıyma, peynir ve çeşitli sebzeler döken kadın daha sonra çocuklarını yemeğe davet ediyor.
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Havuzun etrafında toplanan çocuklar yemekleri elleriyle yiyerek karınlarını doyuruyor.
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Yöntemiyle bulaşık yıkamayı es geçen kadının videosu kimi kullanıcılar tarafından 'eğlenceli' bulundu. 

     
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Fakat pek çok TikTok kullanıcısı Alicia'nın nacho partisinin çok sağlıksız olduğunu belirterek anneye hakaretler yağdırdı. 
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    Peki siz annenin davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

    *Haberin görselleri Dougherty Dozen ailesinin TikTok ve Instagram hesaplarından alınmıştır.
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı
  • 12 çocuğuna yemek hazırlayıp paylaştı, sosyal medyayı ikiye ayırdı

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