        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, İsviçre'ye gitti - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, İsviçre'ye gitti

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, müsabakanın oynanacağı Fribourg kentine gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 00:57 Güncelleme: 29.11.2025 - 00:57
        12 Dev Adam, İsviçre'ye gitti!
        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 2. maçında İsviçre'yle oynayacağı karşılaşma için Fribourg kentine gitti.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıları, Cenevre Cointrin Havalimanı'nda Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere karşıladı.

        Millilerde Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan İsviçre maçının kadrosunda yer almazken Onuralp Bitim de sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

        Ay-yıldızlılar, 30 Kasım Pazar günü Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

