12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? MEB açıklamasına göre 12 Haziran'da okullar var mı, yok mu?
LGS sınavına sayılı günler kala öğrencilerin gündeminde 12 Haziran Cuma günü okulların açık olup olmadığı yer alıyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Peki, 12 Haziran'da okullar açık mı, tatil mi? İşte konuya dair tüm detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde kritik bir karar alarak Haziran ayına dair önemli bir duyuru yaptı. Eğitim döneminin sonuna yaklaşılırken yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verilecek. Peki, okullar neden tatil edilecek ve 12 Haziran’da öğrenciler ders yapacak mı? İşte MEB’in yaptığı açıklamanın detayları…
12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
LGS sınavı öncesi hazırlıkların sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 günlük ara verildi.
Bu kapsamda, sınavın yapılacağı kurumlarda görevli öğretmenler de 12 Haziran'da idari izinli sayılacak.
12 HAZİRAN NEDEN TATİL EDİLDİ?
MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.
Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.
Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.
Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.
Diğer yandan öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz."
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, ERKEN Mİ KAPANACAK?
12 Haziran’daki tek günlük sınav molası, bazı öğrenciler ve velilerde “Okullar erken mi kapanıyor?” sorusunu akıllara getirse de, MEB’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Planlandığı gibi, eğitim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla sona erecek ve ardından yaz tatili başlayacak.